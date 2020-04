vor 47 Min.

GNTM 2020: Folge 10 - Die Models im wilden Westen heute am 2.4.20

Heute wird es bunt bei GNTM am 2.4.20. In der Vorschau lesen Sie alles zu Folge 10.

GNTM 2020 - Vorschau auf Folge 10: Heute am 2.4.20 wartet ein Videodreh auf die Models. Dafür geht es in den 'Wilden Westen'.

Heute am 2.4.20 wartet auf die Models von "Germany's next Topmodel" 2020 eine neue Herausforderung. Sie müssen im 'Wilden Westen' einen Videodreh meistern. Welche Topmodel-Anwärterin zeigt, dass sie nicht nur auf Fotos glänzen kann, sondern auch vor der Videokamera ein Profi ist?

GNTM 2020 heute am 2.4.20: Vorschau auf Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von " Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 2.4.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute wartet eine besondere Challenge auf die GNTM-Teilnehmerinnen: In Folge 10 geht es raus aus der Modelvilla und rein in den wilden Westen. Dort wartet aber nicht wie gewohnt ein Fotoshooting auf die Models, sondern eine ganz neue Herausforderung: Die Topmodel-Anwärterinnen müssen ein Video in einer Western-Filmkulisse drehen.

Der Cat-Walk wird heute bunt: Jeremy Scott kleidet die Models mit bunten Perücken und ausgefallenen Kleidern ein. Er ist auch der heutig Gastjuror an Heidi Klums Seite. Auf dem Laufsteg müssen die Teilnehmerinnen außerdem eine Lip Sync Performance präsentieren.

