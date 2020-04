vor 2 Min.

GNTM 2020, Folge 11: Die Kandidatinnen schwingen das Tanzbein - heute am 9.4.2020

GNTM 2020: Heute am 9.4.2020 geht es für die Kandidatinnen auf die Tanzfläche. Unterstützt werden sie dabei von Profi-Tänzer Massimo Sinató. Die Vorschau zu Folge 11.

Von Carla Gospodarek

Bei " Germany's next Topmodel" 2020 entscheidet sich heute am 9.4.20, welche Kandidatinnen es in die Top Ten schaffen. Die Wochenaufgabe dreht sich dabei rund um das Thema Tanz. Passend dazu sind in Folge 11 diesmal zwei besondere Juroren zu Gast: Profi-Tänzer Massimo Sinató mitsamt der GNTM-Zweitplatzierten aus der Staffel 2011 Rebecca Mir.

Alle weiteren Infos zur heutigen Folge 11 am 9.4.20 lesen Sie hier in unserer GNTM-Vorschau.

GNTM 2020 heute am 9.4.20: Die Vorschau auf Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 11 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 9.4.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

In der heutigen Folge 11 von "Germany’s next Topmodel" bittet Model-Mama Heidi Klum ihre Topmodel-Anwärterinnen auf die Tanzfläche. Ob Salsa, Discofox, Rock ’n’ Roll, Tango oder Charleston – die angehenden Models müssen zeigen, was sie auf der Tanzfläche drauf haben. Welche der Kandidatinnen am besten die Hüften schwingt und sich damit einen Top-Ten-Platz sichern kann, sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

