GNTM 2020, Folge 12 gestern: Die Models hielten Reden auf dem Catwalk

GNTM 2020: Die Top 10 der Models mussten gestern in Folge 12 beweisen, dass sie auf dem Catwalk auch Reden halten können. Alle Infos lesen Sie hier im Nachbericht

Woche für Woche präsentiert Heidi Klum bei GNTM 2020 auf ProSieben Aufgaben für ihre Jungmodels, die es in sich haben. Diese Woche standen Wohltätigkeit und Charity im Fokus der Show. In Folge 12, die gestern Abend lief, bekam die Model-Mama dabei Unterstützung von Influencerin und Unternehmerin Chiara Ferragni.

Alle Infos zu Folge 12 lesen Sie in unserem Nachbericht.

GNTM 2020 gestern: Nachbericht zu Folge 12 - Die Top 10 mussten in Recycling-Kleidern Reden halten

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Bei GNTM 2020 stand die Charity-Woche ins Haus - für die Models waren die Aufgaben allerdings keine Wohltat. Stattdessen mussten die Top 10 aus Staffel 15 mehrere harte Shootings über sich ergehen lassen, um sich einen der zwei begehrten Plätze bei der amfAR-Gala in den USA zu sichern. Die Veranstaltung steht jährlich im Zeichen des Kampfs gegen Aids.

Heidis "Meedchen" mussten sich dafür zunächst halbnackt in einem Meer aus Luftballons ablichten lassen. Die Bilder waren für einen Charity-Kalender gedacht. Im Anschluss liefen die Models unter dem Motto "Recycling" in Kleidern aus wiederverwerteten Materialien über den Catwalk - und mussten vorn am Laufsteg eine Rede zu einem aktuellen politischen Thema halten.

Wer ist raus?

Für Münchnerin Nadine hat es in Folge 12 nicht gereicht. Nachdem die 20-Jährige beim hüllenlosen Shooting nicht überzeugen konnte, musste sie die Heimreise antreten.

Das fiel auf

Die Nachwuchsmodels Jacky und Tamara hingegen konnten beim Shooting überzeugen und wurden von Heidi Klum zur amfAR-Gala nach New York eingeladen. Tamara konnte ihr Glück kaum fassen: "Ich glaub', jeder von den Mädels wird uns beneiden. Ich würde ja genauso neidisch sein! Das ist einfach so eine Erfahrung, die kannst du nie wieder so haben, nie wieder!" so die 19-jährige Wienerin.

