GNTM 2020, Folge 16: Heute geht es im Halbfinale in luftige Höhen

Heute läuft bei GNTM Folge 16. Hier gibt es die Vorschau zum Halbfinale am 14.5.20.

GNTM 2020 geht heute mit Folge 16 ins Halbfinale. Für die Kandidatinnen geht es dabei in 15 Meter Höhe. In unserer Vorschau lesen Sie alle Infos zur Sendung.

" Germany's Next Topmodel" 2020: Heute am 14.5.20 kämpfen die Top 6 um den Einzug in die große GNTM-Finalshow. Im Halbfinale hat sich Modelmama Heidi Klum dabei eine ganz besondere Challenge für die Mädchen einfallen lassen.

Alle Infos rund um Folge 16 von GNTM lesen Sie hier in unserer Vorschau.

GNTM 2020 heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 16

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 16 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 14.5.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Eigentlich dachten die Kandidatinnen schon in der vergangenen Woche, sie hätten den Einzug ins Finale gemeistert. Das sieht Heidi Klum aber anders: "Ich habe mir gedacht, wir hängen noch eine Woche dran. Leider kann ich nicht alle sechs Mädchen mit ins Finale nehmen" sagt die Modelmama. Deshalb müssen die verbliebenen Models heute in Folge 16 alles geben, um Heidi und die Gastjuroren Toni Garrn und Julien Macdonald von sich zu überzeugen.

Beim Fotoshooting geht es für die Kandidatinnen dabei in luftige Höhen: Auf einem schwebenden Balken müssen sie sich in 15 Meter Höhe in elegante Posen werfen.

