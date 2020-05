08:45 Uhr

GNTM 2020, Folge 17: Heute steigt das große Finale

Heute steht das Finale von GNTM 2020 an - allerdings ohne Heidi Klum. Infos gibt es hier in der Vorschau zu Folge 17.

Es ist so weit: Das Finale von GNTM 2020 steht vor der Tür. In unserer Vorschau erfahren Sie, welche Kandidatinnen heute Abend noch die Chance auf den Sieg haben.

Das heutige Finale von GNTM 2020 wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ohne Zuschauer und ohne Heidi Klum stattfinden. Die Modelmama wird aber live aus Los Angeles zugeschaltet sein. Im Finale gibt es in diesem Jahr außerdem eine besondere Kandidatinnen-Konstellation: Je zwei Models aus Österreich und Deutschland wollen "Germany’s next Topmodel" 2020 werden: Jacky (21, Rheingau-Taunus) und Lijana (24, Kassel) stehen Maureen (20, Wien) und Sarah (20, Vorau in der Steiermark) gegenüber. Wer wird das Finale für sich entscheiden und sich damit den Titel, einen Modelvertrag und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sichern?

Hier lesen Sie eine Vorschau mit allen Infos rund um das Finale heute in Folge 17.

GNTM 2020 heute: Vorschau auf das Finale in Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 17 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 21.05.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Los geht es bei GNTM 2020 heute mit dem großen Show-Opening. Dabei müssen die Finalistinnen in futuristischen Kostümen mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin performen. Den ersten Walk dürfen die Kandidatinnen dann in individuellen Outfits selbst gestalten. Außerdem haben die Models die Aufgabe, in unterschiedlichen Challenges mit Designer Philipp Plein, Starfotograf Christian Anwander und GNTM-Urgestein Thomas Hayo gegeneinander anzutreten. Ein weiteres Highlight: Model und Moderatorin Rebecca Mir verleiht den Personality-Award.

Germany's next Topmodel 2020: Alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

