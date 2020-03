19:04 Uhr

GNTM 2020: Folge 6 heute am 5.3.20 - Das große Krabbeln

Heute am 5.3.20 läuft Folge 6 von "GNTM 2020": Tamara freut sich im Gegensatz zu ihren Modelkolleginnen auf ihren Shooting-Partner.

Heute am 5.3.20 geht GNTM 2020 mit Folge 6 weiter. Was die Models im großen Beauty-Shooting erwartet, lesen Sie in der Vorschau.

GNTM 2020 läuft heute mit Folge 6 auf ProSieben. Auch dieses mal wartet ein großes Fotoshooting und ein abwechslungsreicher Catwalk auf die Nachwuchs-Models.

Vor welchen Schwierigkeiten die Kandidatinnen heute stehen werden, lesen Sie hier.

GNTM 2020 heute am 5.3.20: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 5.3.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Ein Beauty-Shooting ist an sich schon immer eine große Herausforderung für die Kandidatinnen: „Nie ist der Gesichtsausdruck wichtiger als bei einem Beauty-Shooting“, sagt die Modelchefin Heidi Klum. Doch was ist, wenn man auf einmal einen Skorpion oder eine Riesenspinne auf seinem Gesicht sitzen hat? Einige der Models werden heute wohl Probleme mit ihren tierischen Shooting-Partnern haben. Denn Heidi Klum hat extra für das heutige Foto-Shooting interessante Tiere ausgesucht, mit denen die Models shooten müssen.

Auch der heutige Catwalk wird schwer: Die Models müssen im Zick Zack über Popcorn, Glassplitter und Kieselsteine laufen - für manche eine echte Herausforderung!

Germany's next Topmodel 2020: Alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen