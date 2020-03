vor 29 Min.

GNTM 2020, Folge 7: Transgender Lucy muss gehen - gestern am 12.03.2020

GNTM 2020 geht heute Abend am 12.3.20 in die nächste Runde. Diesmal müssen sich die Kandidatinnen einem der strengsten Fotografen der Staffel stellen. Hier die Vorschau zu Folge 7.

Gestern wurde es glamourös bei "Germany´s next Topmodel": Die Kandidatinnen wandelten in Folge 7 am 12.3.20 auf den Spuren von Marylin Monroe und Co.

GNTM 2020 gestern am 12.03.20 - Nachbericht zu Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Auf die Kandidatinnen wartete gestern einer der strengsten Fotografen der Staffel: Yu Tsai. Deshalb zeigten sich die Model-Anwärterinnen vor dem Shooting sichtlich nervös. Heidi Klum hatte dafür allerdings wenig Verständnis: "Die Mädchen müssen lernen, damit umzugehen", so das Topmodel.

Doch nicht nur der Fotograf stellte in dieser Woche eine Herausforderung für die Mädchen dar, sondern auch das Foto-Shooting an sich. Die Kandidatinnen verwandelten sich in Marilyn Monroe und shooteten auf dem Hollywood Walk of Fame. Das Styling gefiel Tamara schon mal sehr gut: "Ich liebe Marilyn Monroe. Ich liebe den roten Lippenstift und Eyeliner ist auch da. Also alles super bis jetzt!"

Beim Abschluss-Walk gab es dann eine Überraschung: Vicotria's Secret-Model Alessandra Ambrosio beurteilt zusammen mit Modelmama Heidi die Kandidatinnen. Und wie sollte es in der Social-Media-Woche auch anders sein, erfolgte die Bewertung durch lustige kleine Emojis-Karten.

Wer ist raus?

In Folge 7 hat es nur eine Kandidatin erwischt und zwar Transgender Lucy musste die Show verlassen.

Das fiel auf

ProSieben-Moderator Christian Düren prüfte die Kandidatinnen auf Herz und Nieren. Sein Ziel? Pikante Geheimnisse enthüllen. Das funktionierte nicht so wirklich.

Germany's next Topmodel 2020 gestern: Alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen