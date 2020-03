vor 47 Min.

GNTM 2020: Folge 7 heute am 12.3.20 - Auf den Spuren von Marylin Monroe

GNTM 2020 geht heute Abend am 12.3.20 in die nächste Runde. Diesmal müssen sich die Kandidatinnen einem der strengsten Fotografen der Staffel stellen. Hier die Vorschau zu Folge 7.

Heute wird es glamourös bei "Germany´s next Topmodel": Die Kandidatinnen wandeln in Folge 7 am 12.3.20 auf den Spuren von Marylin Monroe und Co.

GNTM 2020 heute am 12.03.20 Vorschau auf Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von " Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 12.03.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Auf die Kandidatinnen wartet heute einer der strengsten Fotografen der Staffel: Yu Tsai. Deshalb zeigen sich die Model-Anwärterinnen vor dem Shooting sichtlich nervös. Heidi Klum hat dafür allerdings wenig Verständnis: "Die Mädchen müssen lernen, damit umzugehen", so das Topmodel.

Doch nicht nur der Fotograf stellt in dieser Woche eine Herausforderung für die Mädchen dar, sondern auch das Foto-Shooting an sich. Die Kandidatinnen verwandeln sich in Marilyn Monroe und shooten auf dem Hollywood Walk of Fame. Das Styling gefällt Tamara schon mal sehr gut: "Ich liebe Marilyn Monroe. Ich liebe den roten Lippenstift und Eyeliner ist auch da. Also alles super bis jetzt!"

Germany's next Topmodel 2020 heute: Alle Infos zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

