GNTM 2020, Folge 9 am 26.3.20: Gestern wurden die Kandidatinnen in die Wüste geschickt

Gestern am 26.3.2020 ging es für die Kandidatinnen von " Germany's next Topmodel" 2020 in die Wüste von Kalifornien. Fashion-Fotograf Kristian Schuller hatte dabei ein besonders Shooting mit ihnen geplant. Mehr zur Folge und welches Mädchen die Show verlassen musste, erfahren Sie in unserem Nachbericht.

GNTM 2020 gestern am 26.3.2020: Nachbericht zu Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

"Heute machen wir unser ganz eigenes Festival und es wird ganz schön bunt. Coole Outfits und glitzerndes Make-Up. Ich bin mir sicher, dass sich die Mädchen darüber freuen werden", sagte Heidi Klum zu Beginn der Folge. Beim Fotoshooting in der neunten Folge "Germany’s next Topmodel" brachte sie mit ihren Kandidatinnen ordentlich Farbe in die kalifornische Wüste. In strahlend weißen Festival-Outfits sprangen die GNTM-Anwärterinnen vor der Kamera von Fashion-Fotograf Kristian Schuller durch explodierende Farbwolken. Eingeteilt wurden die Kandidatinnen dabei in Teams - und eine der vier Gruppen stach den Juroren dabei besonders ins Auge: Das Viererteam bestehend aus Nadine, Maureen, Lijana und Nadine gefiel Heidi und Kristian besonders gut.

Eine weitere Herausforderung wartete auf die GNTM-Teilnehmerinnen beim Abschluss-Catwalk: Die Kandidatinnen mussten nicht nur eine Performance zu dem Song "Torn" von Ava Max ("Sweet but Psycho") aufführen, sie standen mit der US-amerikanischen Künstlerin auch direkt auf einer Bühne.

Wer ist raus?

Am Ende von Folge 9 gestern am 26.3.2020 reichte es nicht für Johanna. Die 21-Jährige konnte die Jury weder beim Shooting, noch mit ihrer Tanzeinlage überzeugen und musste die Show verlassen.

(AZ)

