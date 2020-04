vor 50 Min.

GNTM 2020: Gestern in Folge 13 drehte sich alles um die Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger war gestern in Folge 13 von "Germany's Next Topmodel" zu Gast. Hier gibt es den Nachbericht.

Bei GNTM 2020 ging es gestern um die "Pussycat Dolls". Außerdem wartete auf die Kandidatinnen eine Mutprobe. Hier gibt es den Nachbericht zu Folge 13.

Gestern ging es bei " Germany's Next Topmodel" mit Folge 13 weiter. Zu Gast war US-Superstar Nicole Scherzinger - mit einer ganz besonderen Aufgabe für die Kandidatinnen. Um was es sich dabei handelte, lesen Sie hier in unserem Nachbericht zu Folge 13.

GNTM 2020 gestern: Der Nachbericht zu Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In Folge 13 von "Germany's Next Topmodel" 2020 war eine ganz besondere Jurorin zu Gast: Nicole Scherzinger. Weil der US-Superstar jahrelang Mitglied der Girlband "The Pussycat Dolls" war, hatten die Kandidatinnen diese Woche die Aufgabe, zu deren Nummer-1-Hit "Don't Cha" zu performen. Als Vorbereitung für den Live-Auftritt ging es in eines der bekanntesten Tanzstudios von Los Angeles.

Außerdem mussten sich die Kandidatinnen in Folge 13 einem Shooting in luftiger Höhe stellen. In einer alten Industriehalle hatten sie die Aufgabe, von einer fünf Meter hohen Plattform zu springen und dabei im freien Fall zu posieren.

Wer ist raus?

Auch nach Folge 13 musste eine Kandidatin die Sendung verlassen. Mit dem ungeliebten Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich" schickte Heidi Klum gestern die 20-jährige Vivian nach Hause.

Das fiel auf

Langsam liegen die Nerven bei GNTM 2020 blank: Auf den letzten Metern der Sendung zeigt sich, dass die Kandidatinnen keine Freundinnen, sondern ernsthafte Konkurrentinnen sind. In Folge 13 wurde dies auch beim eigentlichen Dreamteam Lijana, Larissa und Jacky deutlich. Als die Topmodel-Anwärterinnen um einen Job kämpften, unterstellte Larissa Jacky, ihren Lockenstab vom Tisch geklaut und sie damit sabotiert zu haben. Als die 21-Jährige am Ende sogar den Job bekam, kochte Larissa vor Wut: „Jacky hat es mir versaut!“

(AZ)

