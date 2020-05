vor 17 Min.

GNTM 2020: Sendetermine, Kandidatinnen, Jury, Übertragung am 7.5.20

"Germany's next Topmodel" läuft heute am 7.5.20. Hier lesen Sie alle wichtigen Infos zu Kandidatinnen, Sendetermine, Jury und Übertragung.

GNTM geht heute am 7.5.20 weiter. Hier finden Sie die Infos rund um Kandidatinnen, Sendetermine, Übertragung live im TV und Stream und News.

GNTM 2020 geht am 7. Mai mit Folge 15 in die nächste Runde. An welchen Daten sind die geplanten Sendetermine? Wie läuft die Übertragung im TV und Live-Stream? Welche Kandidatinnen machen mit? Lesen Sie hier die Antworten auf einen Blick.

Lesen Sie hier die Vorschau zur aktuellen Folge 15:

Jury von GNTM 2020: Welche Stars sind zu Gast?

Neben Heidi Klum selbst, sollen die Gast-Juroren die Kandidaten coachen und sie beim Walk bewerten. Welche Kandidatin am Ende gehen muss, bleibt aber die Entscheidung der "Model-Mama". Hier die bereits bekannten Gast-Juroren im Überblick:

Modedesigner "The Blonds"

Modefotograf Rankin

Modedesigner Julien MacDonald

Topmodel Stella Maxwell

Topmodel Joan Smalls

Schauspielerin Milla Jovovich

Designer Peter Dundas

Topmodel Alessandra Ambrosio

Modefotograf Yu Tsai

Choreographin Nikeata Thompson und Christian Cowan

und Fashion-Fotograf Kristian Schuller

Creative Director Jeremy Scott

Profi-Tänzer Massimo Sinató und Rebecca Mir

und Influencerin und Mode-Unternehmerin Chiara Ferragni

US-Superstar Nicole Scherzinger

Creative Director Thomas Hayo

Chefredakteurin der deutschen Harper’s BAZAAR Kerstin Schneider

GNTM 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Staffel von "Germany's next Topmodel" startete am Donnerstag, 30.1.2020, mit Folge 1. Die neuen Folgen laufen dann wie üblich jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Prosieben. Hier sehen Sie die Sendetermine im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 30.01.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 2 06.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 3 13.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 4 20.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 5 27.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 6 05.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 7 12.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 8 19.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 9 26.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 10 02.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 11 09.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 12 16.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 13 23.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 14 30.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 15 07.05.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 16 14.05.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben

Kandidatinnen von GNTM 2020

Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Anastasia (20) aus Berlin

Jacqueline / Jacky (21) aus Rheingau-Taunus

Larissa (19) aus Mörfelden-Walldorf

Lijana (23) aus Kassel

Maureen (20) aus Wien

Sarah P. (20) aus Vorau

(20) aus Vorau Tamara (19) aus Wien

Wer ist raus?

Maribel (18) aus Mühlheim an der Ruhr

an der Aline (23) aus Pleiskirchen

Anastasija (16) aus Wien

Kiara (20) aus Berlin

Kristina (22) aus Regensburg

Lara (17) aus Vösendorf

Magdalena (24) aus Büttelborn

Marcia (28) aus München

Mathy (26) aus Düsseldorf

Reny (21) aus Rheda-Wiedenbrück

Vanessa (21) aus Berg bei Neumarkt

Veronika (23) aus Heidelberg

Viktoria (23) aus Illertissen

Yari (20) aus Wien

Daria (22) aus Seevetal

Charlotte (25) aus München

Nina-Sue (19) aus Dießen am Ammersee

am Malin (21) aus Berlin

Saskia (22) aus Braunschweig

Alina (23) aus Köln

Laura (20) aus Düsseldorf

Valeria (19) aus Freiburg im Breisgau

Cassandra (27) aus Gera

Marie (19) aus Landau in der Pfalz

Sarah S. (23) aus Köln

(23) aus Pinar (22) aus Mühlacker

Lucy (21) aus Kassel

Mareike (24) aus Berlin

Julia F. (20) aus Schweinfurt

(20) aus Johanna (21) aus Remseck

Bianca (18) aus Aachen

Julia P. (17) aus Dortmund

(17) aus Nadine (20) aus Fürstenfeldbruck

Vivian (21) aus München

GNTM 2020 live im TV und Stream - die Übertragung

"Germany's Next Topmodel" kommt auch mit Staffel 15 wieder donnerstags auf ProSieben im TV. Die neuen Folgen laufen zur Primetime um 20.15 Uhr. Freitags kommt dann eine Wiederholung auf Sixx - ebenfalls zur Primetime. Mehr erfahren Sie hier: Übertragung: GNTM 2020 live im TV und Stream.

News zu Staffel 15 von GNTM 2020

