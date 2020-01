vor 34 Min.

GNTM 2020: Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 15

GNTM 2020 startet Ende Januar. Hier lesen Sie alle Infos zu Sendeterminen und Sendezeiten. Heidi Klum kürte Simone (r) in Staffel 14 zur Siegerin.

GNTM 2020 startet Ende Januar. ProSieben beginnt mit der Übertragung - die Wiederholung läuft dann auf Sixx. Sehen Sie hier alle Sendetermine und Sendezeiten.

Der Start-Termin für GNTM 2020 steht fest: Ab dem 30.1.2020 versuchen wieder etliche Mädchen Heidi Klum von sich zu überzeugen. Wie üblich werden die Folgen auf ProSieben und Sixx zu sehen sein. Auch im vergangenen Jahr war die Staffel jeweils am Donnerstag und Freitag bei den beiden Sendern verfügbar.

Lesen Sie hier alle Informationen zu den Sendeterminen und Sendezeiten von GNTM 2020.

GNTM 2020: Sendetermine auf ProSieben und Sixx

"Germany's next Topmodel" startet am 30.01.2020 mit neuen Folgen. Der Start-Termin wurde bereits bekanntgegeben. Alle weiteren Termine sind vorerst reine Spekulation auf Basis der Folgenanzahl und Termine der vergangenen Staffel. Falls sich an den Sendeterminen oder Sendezeiten von Staffel 15 noch etwas ändert, werden Sie hier informiert. Hier der Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender Wiederholung Uhrzeit Sender 1 30.01.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 31.01.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 2 06.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 07.02.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 3 13.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 14.02.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 4 20.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 21.02.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 5 27.02.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 28.02.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 6 05.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 06.03.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 7 12.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 13.03.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 8 19.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 20.03.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 9 26.03.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 27.03.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 10 02.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 03.04.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 11 09.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 10.04.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 12 16.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 17.04.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 13 23.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 24.04.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 14 30.04.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 01.05.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 15 07.05.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 08.05.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx 16 - Das Finale 14.05.20, Donnerstag 20.15 Uhr ProSieben 15.05.20, Freitag 20.15 Uhr Sixx

Beide Sender zeigen eine nächtliche Wiederholung der jeweiligen Folgen. Bei ProSieben wird die aktuelle Folge üblicherweise um 0.00 Uhr ein weiteres Mal ausgestrahlt. Bei Sixx läuft die Folge etwa gegen 2 Uhr nochmal an.

