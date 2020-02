GNTM 2020 heute, Folge 2 am 6.2.20: Star-Fotograf Rankin beim ersten Shooting

vor 35 Min.

GNTM 2020 ist mit Staffel 15 gestartet. In Folge 2 von "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben müssen die Kandidatinne im Dschungel gleich zum ersten Shooting mit keinem Geringeren als Star-Fotograf Rankin. Als Gast-Jurorin ist das erfolgreiche "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei. Was auf die Mädchen in Costa Rica zu kommt, lesen Sie in unserer Vorschau.

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 6.2.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Nach einer 36-stündigen Reise kommen die Kandidatinnen in Costa Rica an. Zunächst freuen sich alle wie wild. Und auch die Zimmeraufteilung funktioniert überraschend harmonisch. Da geht es zum ersten Shooting in den Dschungel und dort wartet schon die erste große Überraschung: Star-Fotograf Rankin. Wer die vergangenen Staffel von GNTM gesehen hat, weiß, dass der Brite kein Blatt vor dem Mund nimmt. Die Kandidatinnen sind eingeschüchtert.

Als Gast-Jurorin ist diesmal das erfolgreiche "Victoria's Secret"-Model Stella Maxwell dabei. Die 29-Jährige ist nicht nur auf internationalen Laufstegen erfolgreich. Auch auf Instagram ist Stella mit mehr als 4,9 Millionen Abonnenten äußerst beliebt. Was man braucht, um den Model-Olymp zu erklimmen, weiß die GNTM-Gast-Jurorin also nur zu gut.

