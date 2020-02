vor 16 Min.

GNTM 2020 heute am 27.2.20 mit Folge 5 - Das große Umstyling

Heute am 27.2.20 wird es in Folge 5 von GNTM 2020 ernst: Das bekannte Umstyling steht an. Welche Kandidatinnen bekommen eine Typveränderung?

Für alle GNTM-Fans ist die heutige Folge 5 am 27.2.20 wohl mit eine der aufregendsten Folgen. Auch die Models sind aufgeregt - einige Kandidatinnen werden eine komplette Typveränderung bekommen. Heute Abend wird also wieder geschnitten, gefärbt und frisiert. Für welche der Teilnehmerinnen heißt es: Schnipp, schnapp, Haare ab!

GNTM 2020 heute am 27.2.20: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von " Germany's next Topmodel" läuft heute am Donnerstag, 27.2.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

„Heute steht das große Umstyling an – mein Lieblingstag! Ich versuche, aus diesen wunderschönen Rohdiamanten Models zu machen, da gehört natürlich auch der richtige Schliff dazu", sagt Heidi Klum zur heutigen Folge. Das Umstyling ist eines der Highlights bei "Germany's next Topmodel". Auch in Staffel 15 darf das natürlich nicht fehlen. In der fünften Folge werden die Models in der US-Metropole Los Angeles umgestylt.

Erst nach der Typveränderung dürfen sich die Models selber sehen. Danach geht es mit neuer Frisur auch gleich los zum Sedcard-Shooting. Die Teilnehmerinnen müssen also zeigen, wer sein neues Aussehen auch überzeugend verkörpern kann.

