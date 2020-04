09:27 Uhr

GNTM 2020 heute mit Folge 10 am 2.4.20: Willkommen im Wilden Westen

GNTM 2020 geht heute am 02.04.20 mit Folge 10 in die nächste Runde. Was die Kandidatinnen diese Woche erwartet, erfahren Sie in unserer Vorschau.

Bereits zum 15. Mal macht sich Heidi Klum bei "Germany´s next Topmodel" auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Was die Kandidatinnen in Woche 10 der aktuellen Staffel erwartet, finden Sie hier.

GNTM 2020 heute am 02.04.20: Vorschau auf Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von " Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 02.04.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Die Topmodel-Anwärterinnen müssen sich in Folge 10 einer neuen Herausforderung stellen: In den Hollywood Hills wartet diesmal kein Fotoshooting auf die Nachwuchs-Models, sondern ein Videodreh vor einer Western-Filmkulisse. „Heute geht es um Schauspiel, Stunt und Improvisation. Der Text ist dabei wichtig für die Gesamtperformance. Denn nur wenn die Mädchen den Text-Teil perfekt umsetzen, finden sie den Einstieg in die Choreografie der Kampfszene. Und dann können sie ihren Emotionen freien Lauf lassen und sich auf die Improvisation einlassen“, so die Chef-Jurorin Heidi Klum.

Auch der Catwalk verläuft für die Kandidatinnen nicht wie gewohnt: Die Teilnehmerinnen müssen während des Walks eine Lip-Sync-Performance abliefern, um Heidi Klum und Gastjuror Jeremy Scott, Creative Director des Modelabels Moschino, von sich zu überzeugen.

Germany's next Topmodel 2020, Staffel 15: Alle Infos zur aktuellen Staffel

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen