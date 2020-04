08:50 Uhr

GNTM 2020 heute mit Folge 14 - Es wird außerirdisch

In Folge 14 von GNTM 2020 müssen die Models mit Kindern shooten. Alle Infos finden Sie in der Vorschau.

Heute am 30.4. wird es in Folge 14 von GNTM 2020 außerirdisch. Alles wichtige zum außergewöhnlichen Shooting, lesen Sie in der Vorschau.

Heute wartet ein außergewöhnliches und außerirdisches Foto Shooting auf die Topmodel Anwärterinnen. Außerdem ist heute ein bekanntes Gesicht zu sehen: Denn der heutige Gastjuror ist Thomas Hayo - er war mehrere Staffeln lang ein fester Bestandteil der GNTM-Jury. Alles Wichtige zur heutigen Folge, lesen Sie hier.

GNTM 2020 heute: Vorschau auf Folge 14

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 14 von " Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 30.4.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Das Fotoshooting heute ist nicht von dieser Welt. "Heute landen meine Mädchen auf dem Planeten Erde, denn beim Shooting schlüpfen sie in die Rolle eines Aliens", sagt Heidi Klum. Aber das ist nicht alles: Die Models müssen nicht nur sich in Szene setzen, sondern auch ein Kindermodel miteinbeziehen.

Der Look beim Entscheidungswalk hat diese Woche auch einen besonderen Stil: Auffälliges Make-Up, opulente Blumenkränze im Haar und bunte Kleider mit floralem Muster. Die zusätzliche Schwierigkeit: Wenige Sekunden vor dem Walk bekommen die Models ein Accessoire in die Hand gedrückt, dass sie dann souverän bei ihrem Auftritt integrieren müssen.

