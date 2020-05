vor 17 Min.

GNTM 2020: heute mit Folge 15 - Das große Cover Shooting

In unserer Vorschau lesen Sie alles wichtige zu Folge 15 von GNTM 2020. Heute steht das Cover-Shooting für das Finale an.

GNTM 2020 geht heute mit Folge 15 ins Halb-Finale. In der Vorschau lesen Sie alle Infos zum Cover-Shooting für das Finale.

"Heute steht das alles entscheidende Shooting der Staffel an – das Cover-Shooting", sagt Heidi Klum. Heute am 7.5.20, in Folge 15 von GNTM, kämpfen die Top 7 weiter um den Einzug in die große GNTM-Finalshow. Alles wichtige lesen Sie in unserer Vorschau.

GNTM 2020 heute: Vorschau auf Folge 15

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 15 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 7.5.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

"Es wird das Foto geschossen, das bald überall zu sehen sein wird. Es ist volle Konzentration gefragt, denn es kommt auf jedes kleinste Detail an", meint Heidi Klum zum heutigen Cover Shooting. Als Gastjurorin ist heute Kerstin Schneider an Heidi Klums Seite - die Chefredakteurin der deutschen Harper’s BAZAAR.

Aber es wartet noch eine ganz andere Überraschung auf die Models: In der Villa treffen Sie ihre Familien wieder. Da rollen natürlich die Freudentränen. Für den Laufsteg werden die Kandidatinnen dann von dem kanadischen Supermodel Coco Rocha gecoacht. Die Top 7 dürfen die extravaganten Haute-Couture-Roben von August Getty präsentieren.

Germany's next Topmodel 2020: Alle Infos zu Staffel 15 hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen