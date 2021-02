vor 35 Min.

GNTM 2021, Folge 2: Kandidatinnen präsentierten gestern Mode von Marina Hoermanseder

"Germany's next Topmodel" mit Folge 2: Alle Infos hier in unserem Nachbericht.

GNTM 2021 ging gestern mit Folge 2 in eine neue Runde. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Vergangene Woche startete die neue Staffel von " Germany's next Topmodel". In diesem Jahr steht dabei alles unter dem Motto "Diversity", wie Model-Mama Heidi Klum betont. Demnach stehen die Türen von "GNTM" offen für alle Frauen, mit dem besonderen Etwas - egal ob schlank, curvy, alt, jung, groß oder klein - in diesem Jahr kann jede Bewerberin "Germany's next Topmodel" werden, die den Anforderungen von Heidi Klum und den wechselnden Gastjuroren gewachsen ist.

Alles Wichtige zu Folge 2 aus Staffel 15 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

GNTM 2021 gestern: Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 2 von "Germany's next Topmodel" drehte sich alles rund um die Looks von Lady Gaga, Nicki Minaj und Taylor Swift, denn Stardesignerin Marina Hoermanseder stattete den Kandidatinnen einen Besuch ab. Der Entscheidungswalk war deshalb besonders anspruchsvoll, da die Kleider, die die Mädchen zum Walk trugen, eher an Kunstwerke als an Kleidungsstücke erinnerten. Außerdem mussten sich die Nachwuchs-Models auf dem Catwalk ihren Weg durch Wasserfontänen bahnen, was die Schwierigkeit zusätzlich erhöhte.

"Wenn es einfach ist, dann ist es langweilig. Ich möchte eine Challenge", betonte die 20-jährige Kandidatin Soulin.

Auch das anstehende Shooting flößte den Kandidatinnen Respekt ein: Die Models wurden bereits in Folge 2 von niemand geringerem als Star-Fotograf Rankin abgelichtet. "Als ich Rankin das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir: Mega! Man ist natürlich auf der einen Seite aufgeregt, weil es Rankin ist. Wir wissen alle, wie er ist. Und auf der anderen Seite freut man sich auch, weil es jetzt endlich losgeht. Jetzt wird es ernst" erzählte die 19-Jährige Romy aus Görlitz. Dabei weiß sie auch genau, was sie will: "Ich möchte jedes Fotoshooting einsaugen und so viel wie möglich von der Reise mitnehmen. Ich möchte einfach dabei sein bis zum Schluss!"

Wer ist raus?

Für eine der verbliebenen Kandidatinnen war in Woche zwei allerdings bereits wieder Schluss mit dem Traum "Germany's next Topmodel" zu werden. Die gehörlose Maria konnte weder Heidi Klum, noch den Starfotografen mit ihrem Auftritt überzeugen: "Ich bin geschockt über diese Performance, also das war ja gar nichts", urteilte Heidi, nachdem Maria wieder Backstage bei den anderen Models war. "Ja, sie war nicht cool. Ich glaube nicht, dass sie Mode versteht. Sie versteht nicht, was sie hier macht. Sie ist kein Model", stimmte Rankin ihr zu.

(AZ)

