06:55 Uhr

GNTM 2021, Folge 3: Gestern verwandelten sich die Models in Ballerinas

GNTM 2021 ging gestern mit Folge 3 weiter. Hier im Nachbericht verraten wir Ihnen, welche Herausforderungen auf die Models warteten.

Von Monique Neubauer

Auch gestern warteten wieder zwei Challenges auf die "Mädchen". Zunächst mussten sie in einem Foto-Shooting ihre Körperspannung unter Beweis stellen. Im anschließenden Walk mussten sie dann ihre Schauspiel-Künste zeigen. Wer konnte Heidi gestern überzeugen und kam eine Runde weiter?

GNTM 2021 gestern: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Beim Fotoshooting standen die Topmodel-Anwärterinnen gestern als Ballerinas vor der Kamera und tauschten High Heels gegen Spitzenschuhe. Heidis Erwartungen: "Die Mädchen sollen Körperspannung und Disziplin lernen. Ich bin gespannt, wer es schafft, durch Eleganz und Extravaganz hervorzustechen." Die Reaktion bei den Models war durchwachsen: Während sich Soulin und Alysha freuten, in die Rolle einer Prima-Ballerina zu schlüpfen, machten sich andere GNTM-Teilnehmerinnen mehr Gedanken: "Ich sehe aus wie ein kleiner Körperklaus und einfach nicht wie eine Ballerina", so Mareike vor dem Shooting.



Wurde der gestrige Entscheidungswalk für die Model-Anwärterinnen zum Albtraum? So könnte man es nennen. Denn beim Walk wurde es gruselig: Nach einer kurzen Schauspieleinlage mussten die Models auf einem Laufband vor ihren Albträumen flüchten. Erst nachdem sie erwachten, konnten sie selbstbewusst über den Laufsteg schreiten. Für diese besondere Herausforderung wurden die Topmodel-Anwärterinnen von Nikeata Thompson gecoacht, die auch als Gastjurorin neben Heidi Klum Platz nahm. Nikeata wusste, auf was es beim gestrigen Entscheidungswalk ankam: "Es geht darum, sich von der einen auf die andere Sekunde zu verwandeln. Es muss spielerisch und mit Leichtigkeit passieren."

Wer ist raus?

Bereits beim Shooting traten die Kandidatinnen jeweils im Duell an. Die elf Kandidatinnen, die weniger überzeugen konnten, mussten sich im Entscheidungswalk erneut beweisen - alle anderen konnten das Geschehen bequem vor dem Fernseher verfolgen und kommentieren.

Besonders eine Kandidatin konnte allerdings weder als Ballerina, noch beim Walk überzeugen: Nana. Sie erfüllte die Erwartungen von Heidi Klum und Gastjurorin Nikeata Thompson nicht, weshalb sie ihre Koffer packen und die Heimreise antreten musste.

Germany's next Topmodel 2021: Alle Infos zu Staffel 15 finden Sie hier

Teilnehmerinnen

Wer ist dabei? Wer ist raus? Das sind die GNTM-Kandidatinnen 2021.

Juroren

Heidi Klum holt sich in jeder Folge einen Gast-Juroren in die GNTM-Jury 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von GNTM im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu GNTM 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen