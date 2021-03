18:56 Uhr

GNTM 2021, Folge 5: Heute großes Umstyling

GNTM 2021: Heute in Folge 5 steht das Umstyling an. Alle Infos hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 geht heute mit dem berühmten Umstyling weiter. Alle Infos zu Folge 5 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Heute Abend geht Heidi Klums Modelsuche weiter: " Germany's next Topmodel" läuft mit Folge 5 auf ProSieben. Auf die Zuschauer wartet heute eine ganz besondere Ausgabe, denn das beliebte, tränenreiche Umstyling steht an. Welche Kandidatin muss am meisten Haare lassen? Alle Infos zur aktuellen Episode erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 04.03.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Es ist wohl eine der beliebtesten Episoden in jeder Staffel: Bei GNTM 2021 steht heute das große Umstyling an. Von schwarz zu platin-blond, von Langhaar zu Pixie-Cut - Model Mama Heidi Klum kennt beim Umstyling keine Gnade, schließlich möchte sie das Beste aus den Mädchen herausholen. Wie in jedem Jahr ist auch 2021 die Verzweiflung bei den Teilnehmerinnen groß:

"Ich weiß nicht, was sie mit meinen Haaren machen. Ich habe echt Angst, dass sie sie mir komplett abschneiden und ich aussehe wie ein Typ. Jetzt geht es los, jetzt ist der Tag gekommen", fürchtet Topmodel-Anwärterin Dascha aus Solingen. Auch Ana vermutet Schlimmes: "Meine Haare bedeuten mir alles, weil ich wirklich sehr auf sie aufpasse und sie gut pflege, damit sie wachsen. Die jahrelange Arbeit könnte mit einem Schnitt umsonst sein", so die 20-Jährige.

Einige Kandidatinnen freuen sich jedoch auf die radikale Veränderung:

"Ich bin super gespannt, ich will endlich neue Haare haben. Ich habe sie mir extra nicht mehr geschnitten, weil ich gehofft habe, dass ich so weit komme. Ich bin jetzt super aufgeregt", freut sich die 19-jährige Alysha aus Berlin.

Für das Umstyling hat Heidi Klum ihre persönliche Stylistin zu Rate gezogen, um für jedes der Models den perfekten Look zu kreiern. "Um als Model aufzufallen oder hervorzustechen, gerade bei einem Wettbewerb, kann ein einzigartiger Look durch Styling, einen Haarschnitt oder Farbe helfen. Nicht nur, um die Persönlichkeit stärker hervorzuheben, sondern auch um neue Seiten an sich kennenzulernen", betont Wendy Iles.

Für die Wahl nach dem Entscheidungswalk steht Heidi Klum in Folge 5 Star-Designer Christian Cowan zur Seite. Und auch hier wartet noch eine kleine Überraschung auf die Kandidatinnen: Auf dem Catwalk müssen die Nachwuchs-Models ein Mini-Shooting absolvieren.

