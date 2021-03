GNTM 2021, Folge 6 heute: Winterwonderland mit eisigem Walk

vor 16 Min.

GNTM 2021 läuft heute mit Folge 6 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Derzeit macht sich Heidi Klum bei " Germany's next Topmodel" wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. In der diesjährigen Staffel legt die Model-Mama besonders auf eines Wert: Diversity. Egal ob schlank, curvy, groß oder klein - jedes Mädchen kann "Germany's next Topmodel" werden - wenn es mit dem "besonderen Etwas" überzeugt.

Was die Zuschauer heute in Folge 6 erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 11.03.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

In dieser Woche wartet ein frostiger Walk auf die Kandidatinnen: Mit Glitzer-Outfit müssen die Model-Anwärterinnen als Eisprinzessin über den Laufsteg schreiten. "Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir: Warum nicht ein Winter Wonderland schaffen, in dem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden? Doch egal wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass sie einen guten Walk präsentieren", verkündet Heidi Klum.

Während des Walks müssen die Kandidatinnen allerdings noch eine weitere Schwierigkeit meistern: Die Juroren können die Mädchen bei ihrem Gang jederzeit unterbrechen und Kritik äußern, was die ein oder andere aus der Fassung bringt.

Zudem steht heute in Folge 6 das Sedcard-Shooting für die potentiellen Topmodels an. Fotograf Christian Anwander wird die Mädchen ablichten und sorgt mit seiner puren Anwesenheit für Nervosität: "Ich weiß, dass er sehr kritisch und sehr streng ist, was ich persönlich auch sehr gut finde. Nur durch Kritik kann man sich verbessern und Ehrlichkeit mag ich persönlich auch sehr gerne", so die 20-jährige Hamburgerin Soulin.

Wie wichtig das Shooting für die Mädchen ist, betont der Star-Fotograf bereits vorab: "Die Bilder sollen die Persönlichkeit der Mädchen repräsentieren. Damit stellen sie sich bei sämtlichen Kunden vor und gehen auf Castings. Es ist eines der wichtigsten Shootings". Auch Heidi Klum betont die Wichtigkeit der Sedcard-Fotos und erhöt den Druck: "Diese Fotos werden um die ganze Welt gehen".

Nach dem Shooting wird Christian Anwander Heidi Klum als Gastjuror unterstützten und gemeinsam mit Heidi Klum entscheiden, welches der Mädchen das Zug zum Topmodel hat. Welche Kandidatinnen schaffen es in die nächste Runde?

