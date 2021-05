"GNTM" 2021 - Gestern in Folge 15 gab es die "Boys-Edition": Knappe Rüstungen und ein Set aus Eis

Bei GNTM 2021 verwandelten sich die Kandidatinnen gestern in Folge 15 zu Engeln und Eisprinzessinnen. Hier in unserm Nachbericht lesen Sie mehr zur Folge.

GNTM 2021 ging gestern mit Folge 15 weiter. Die Kandidatinnen erwartete wieder ein Shooting mit einer besonderen Herausforderung: Sie mussten zum ersten Mal in der Staffel mit einem Male-Model shooten. "In Woche 15 habe ich für meine letzten sieben Mädchen die heißesten Boys der Stadt eingeladen. Mein Mann war gar nicht dabei. Kann ja gar nicht sein", verkündete Heidi im Trailer.

Knapp bekleidet mussten die Kandidatinnen in einem Set aus Eis posieren und gegen die Kälte ankämpfen. Auf dem Catwalk wurden sie von Tänzern aus der Show "Magic Mike Live" unterstützt. Lesen Sie hier in unserem Nachbericht alle Infos zu Folge 15.

GNTM 2021 Nachbericht zu Folge 15: Male-Models, eine Choreo und ein Set aus Ei

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In Folge 15 mussten sich die Kandidatinnen nicht nur der Kälte in einem Set aus Eis stellen, sondern auch mit einem Male-Model shooten und eine Choreographie lernen. Von der Decke schwebend wurden die Mädchen als Engel auf den Catwalk gebracht. Dann war ihr schauspielerisches Talent gefragt: Sie mussten so tun, als hätten sie sich unsterblich in ihren Tanzpartner verliebt und anschließend den Catwalk meistern, um vor Heidi und Gastjuror Wolfgang Joop zu tanzen. Der erfolgreiche deutsche Modemacher war in Staffel 9 und 10 als Juror bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen. Mittlerweile hat er nur Gastauftritte in der Sendung, doch mit Sprüchen wie "Die Boobs stehen in Konkurrenz zum Kopf", und "Man denkt, du hättest ein Holzbein. Das du aber nicht dabei hast", blieb er den Zuschauern im Gedächtnis.

In der vergangenen Woche konnte Romina durchstarten. Sie ergatterte einen großen Job auf der Berliner Fashion Week. Vor dem Shooting sagte sie: "Ich denk, wir werden zu Eisprinzessinnen. Es wird kalt werden." Die Kandidatinnen mussten knappe rüstungsähnliche Outfits tragen. Einige waren davon begeistert: "Ich liebe die Outfits", sagte Liliana vor dem Shooting. Dasha mochte die Outfits auch: "Ähnlich wie Elsa. Leicht bekleidet." Außerdem bekamen die Kandidatinnen blaue Kontaktlinsen.

Einige Kandidatinnen konnten Heidi Klum und Wolfgang Joop ziemlich begeistern: "So schön bewegt sie sich. Ich hab Gänsehaut", sagte die Model-Mama über eine Performance. Wolfgang Joop wurde sogar zu Tränen gerührt.

Wer ist raus?

In Folge 15 reichte es nicht für Kandidatin Liliana. Sie erhielt diesmal kein Foto von Heidi Klum und musste die Heimreise antreten.

