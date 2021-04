GNTM 2021: Heute in Folge 13 gibt es eine Wackelpartie

GNTM 2021, Vorschau: Heute in Folge 13 benötigen die Kandidatinnen unter anderem einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn.

Auch am heutigen Donnerstagabend präsentiert der TV-Sender ProSieben eine brandneue Ausgabe der Modelshow " Germany's next Topmodel" 2021. Doch was erwartet die Zuschauer in Folge 13?

Diesmal müssen die Teilnehmerinnen der Show unter Beweis stellen, wie gut es um ihren Gleichgewichtssinn bestellt ist: Eine ihrer Aufgaben ist es in dieser Woche nämlich, auf einem in luftiger Höhe schwebenden Balken einen souveränen Outfitwechsel hinzulegen. An Heidis Seite bewertet dabei heute Abend ein Gastjuror, mit dem Heidi Klum weit mehr verbindet, als nur die berufliche Zusammenarbeit...

Alle Informationen rund um die heutige Folge von "Germany's next Topmodel" 2021 lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 13

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 13 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 29.04.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Rund vier Wochen vor dem großen "Germany's next Topmodel"-Finale müssen sich die jungen Models auch in der aktuellen Folge 13 wieder der ein oder anderen Herausforderung stellen. Diesmal geht es unter anderem um Körperbeherrschung: In knapp zwanzig Metern Höhe müssen die Kandidatinnen auf einem dünnen Steg balancieren und dabei einen souveränen Auftritt hinlegen. Heidi Klum beobachtet mit Gastjuror und Schwager Bill Kaulitz jede Bewegung: "Nicht nur die Höhe unseres Catwalks hat es heute in sich, auch die Looks meiner Mädchen halten die ein oder andere Überraschung bereit."

Außerdem wartet auf die Kandidatinnen auch in dieser Woche ein Fotoshooting: Dabei geht es aber nicht etwa darum, Klamotten oder Schmuck in Szene zu setzen, sondern die Mädchen müssen sich selbst und ihre Persönlichkeit präsentieren. Deshalb sind die Topmodel-Anwärterinnen selbst für ihren Look verantwortlich. Egal ob extravagant oder klassisch – für Heidi Klum steht die Authentizität im Vordergrund: "Bei unserem heutigen Shooting erwarte ich von den Mädchen, dass sie mich mit ihrer Kreativität und Wandelbarkeit umhauen. Deshalb shooten wir nicht nur ein Motiv, sondern insgesamt gleich drei. Wie in zahlreichen bekannten Kampagnen werden die drei Aufnahmen anschließend als Fotomontage in einem Bild vereint."

Welche Kandidatin kann Heidi und "Tokio Hotel"-Star Bill Kaulitz überzeigen? Und welches Model muss nach der heutigen Folge 13 seine Koffer packen? Das erfahren Zuschauer ab 20.15 Uhr bei ProSieben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

