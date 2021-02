vor 16 Min.

GNTM 2021: Heute mit Folge 1 - Walk vor Mode-Ikone Thierry Mugler

Wer kann heute Abend in den Kleidern von Thierry Mugler überzeugen? Alle Infos zu Folge 1 von GNTM 2021 lesen Sie hier in der Vorschau.

GNTM 2021 startet heute mit Folge 1 bei ProSieben. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle Infos zu den neuen Models und deren Challenges.

Von Monique Neubauer

GNTM 2021 startet: Heidis "Mädchen" laufen wieder über die unterschiedlichsten Catwalks. Und die diesjährige Staffel trägt ein ganz besonderes Motto: "Diversity" soll das Leitwort der 16. Staffel sein. Anscheinend sind die Modelanwärterinnen so unterschiedlich und divers wie nie.

Heute startet die Model-Show mit Folge 1 bei ProSieben. Und natürlich warten auf die Models wieder extra harte Challenges und Herausforderungen, die den Frauen schon in der ersten Folge viel Mut abverlangen. Außerdem dürfen sich die "Mädchen" und Zuschauer auf die ersten Gast-Juroren freuen, die Model-Mama Heidi Klum in jeder Folge einlädt. Alle Infos zu Folge 1 von GNTM 2021 finden sie hier bei uns in der Vorschau:

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 1 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 04.02.2021, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Zum Start der 16. Staffel laufen Heidi Klums Kandidatinnen ihre erste große Modenschau. Und das nicht vor irgendwem: Heidi hat Designer-Legende und Gastjuror Manfred Thierry Mugler nach Berlin eingeladen. Der extravagante Designer stellt die Kleider der ersten Show. Das heißt "High Fashion" gleich zu Beginn für die jungen Models.

Heidi freut sich ebenfalls über ihren ersten Gastjuror: "Manfred Thierry Mugler ist eine Ikone der Fashionszene. Ich freue mich, dass er gleich zum Auftakt als Gastjuror an meiner Seite ist und sein Wissen an meine Mädchen weitergeben wird."

Welche Kandidatin kann Heidi Klum und Manfred Thierry Mugler überzeugen? Und für wen beginnt dann die große Reise bei GNTM 2021? Wer seinem Traum, "Germany’s Next Topmodel" zu werden heute schon ein Stückchen näherkommt, sehen sie um 20.15 Uhr auf ProSieben.

