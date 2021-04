GNTM 2021: In Folge 11 dreht sich heute alles um Haute-Couture

GNTM 2021 läuft heute Abend mit Folge 11 im TV bei ProSieben. Alle wichtigen Infos rund um die aktuelle Ausgabe der Show lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

Heute Abend flimmert eine neue Folge der Casting-Show " Germany's next Topmodel" 2021 über die Bildschirme. Nur noch 11 Kandidatinnen haben weiterhin die Möglichkeit, sich ihren Traum zu erfüllen und als Siegerin aus der Show hervorzugehen. Um zu entscheiden, wer in die Top 10 einziehen darf, hat sich GNTM-Chefin Heidi Klum diverse anspruchsvolle Challenges einfallen lassen - unter anderem wartet auf die Kandidatinnen ein High-Fashion-Shooting mit kunstvoll drapierten Schmetterlingen. Zu Gast in Folge 11 sind dabei gleich zwei prominente Gäste: Wer genau das ist, welche Aufgaben auf die Models warten und alle weiteren Informationen rund um die heutige Folge lesen Sie hier in unserer aktuellen Vorschau zu GNTM 2021.

GNTM 2021 heute: Die aktuelle Vorschau auf Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 11 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 15.4.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Bei GNTM 2021 geht es heute um nichts geringeres als den Einzug in die Top 10. Deshalb wartet auf die Kandidatinnen auch diesmal wieder eine anspruchsvolle Woche. Eine der Challenges: Ein Fotoshooting in einer leerstehenden Baracke. Dabei müssen die Topmodel-Anwärterinnen vor der Kamera von Kristian Schuller überdimensionale Stoffschmetterlinge auf ihrer Haut balancieren. "Kristian Schuller ist als Modefotograf weltweit erfolgreich und gehört seit der zweiten Staffel fest zur #GNTM-Familie. Entsprechend hoch sind seine Erwartungen und ich bin mir sicher, dass er meine letzten elf Mädchen zur Höchstleistung antreiben wird", sagt Heidi Klum vor dem Shooting.

Neben dem Shooting müssen sich die jungen Frauen auch in der Königsdisziplin einer Modenschau beweisen: dem Haute-Couture-Walk. Dabei verwandeln sich die Models in lebendige Kunstwerke: Auf dem Laufsteg tragen sie berühmte Gemälde am Körper und müssen ihren Charakter mit extravaganten Posen und einem ausdrucksstarken Auftritt in Szene setzen. Wie eine gelungene Performance aussieht, zeigt den Topmodel-Anwärterinnen vor dem Entscheidungswalk High-Fashion-Drag-Queen und Gastjurorin Miss Fame.

Welche Mädchen schaffen es bei "Germany's next Topmodel" eine Runde weiter? Und wer scheitert so kurz vor dem Einzug in die Top 10? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr im TV bei ProSieben oder online im Live-Stream über Joyn.

Germany's next Topmodel 2021: Alle Infos zu Staffel 15 im Überblick

Teilnehmerinnen

Wer ist dabei? Wer ist raus? Das sind die GNTM-Kandidatinnen 2021.

Juroren

Heidi Klum holt sich in jeder Folge einen Gast-Juroren in die GNTM-Jury 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von GNTM im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu GNTM 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.