GNTM 2021: Übertragung im TV oder Stream und ganze Folgen als Wiederholung

Anfang Februar startet die neue Staffel von "Germanys Next Topmodel". Alle Infos zur Übertragung von GNTM im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Folgen gibt es hier.

In der neuesten Ausgabe von " Germany's Next Topmodel" 2021 ist Heidi Klum mit ihren angehenden Models erstmals ausschließlich in Europa unterwegs - auf eine Villa in LA müssen die Topmodel-Anwärterinnen also in Staffel 16 verzichten. Gleich bleibt jedoch, dass sich Heidi Klum in jeder Folge einen Gastjuror an die Seite holt, der mit ihr gemeinsam die Leistung ihrer Mädels bewerten darf. In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung von GNTM 2021 für Sie zusammengestellt.

GNTM 2021: Übertragung live im TV und Stream

Auch 2021 läuft die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder jeden Donnerstag auf ProSieben im TV. Start-Termin ist der 4.2.2020. Bisher wurden alle Folgen der Show jeweils vier Mal im TV ausgestrahlt - donnerstags bei ProSieben und freitags auf Sixx. Die neuen Folgen laufen wie immer zur Primetime um 20.15 Uhr.

Zusätzlich zeigten bislang beide Sender die aktuelle Folge außerdem nachts zu verschiedenen Uhrzeiten in der Wiederholung - ob Sixx auch in diesem Jahr alle Folgen einen Tag später erneut ausstrahlt, ist bisher nicht bekannt. Sobald die Infos veröffentlich werden, informieren wir Sie hier darüber. Im Internet ist GMTM 2021 als Live-Stream auf der Homepage von ProSieben zu sehen. Dort können Fans neben den aktuellen Folgen auch die Episoden der Staffeln 7 bis 15 auf Abruf im Stream ansehen.

GNTM 2021 ganze Folgen als Wiederholung sehen

Es gibt darüber hinaus noch eine dritte Möglichkeit alle Folgen von "Germany's Next Topmodel" 2021 in der Wiederholung anzusehen: Die Episoden der 16. Staffel stehen neben der Ausstrahlung im TV und im Stream auf der Prosieben-Homepage auch auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung erforderlich. Momentan ist der Streaming-Service nur für Nutzer in Deutschland abrufbar. Mehr als 50 Sender können über Joyn empfangen werden. Wer Staffel 16 von "Germany's Next Topmodel" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

GNTM 2021 in Europa und unter Corona-Auflagen

Aufgrund der andauernden Corona-Krise wird Staffel 16 von "Germany's Next Topmodel" erstmals ausschließlich in Europa gedreht. Bisher fand ein Großteil der Dreharbeiten in den Vereinigten Staaten statt und die angehenden Models bewohnten eine Villa in Los Angeles. Wo die Model-Anwärterinnen in diesem Jahr ihr Quartier beziehen werden, hat ProSieben noch nicht bekannt gegeben.

Neben der Beschränkung auf Europa unterliegt die neue GNTM-Staffel auch strengen Corona-Auflagen: "Sicherheit geht vor. Wir haben für GNTM ein Hygienekonzept entwickelt, das weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht", sagt ProSieben Pressesprecher Christoph Körfer vor dem Start von Staffel 16. Außerdem werden für die Modenschauen und Catwalks keine Zuschauer anwesend sein. (AZ)

