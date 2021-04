GNTM 2021 heute mit Folge 10: Otto Waalkes unterstützt beim Videodreh

GNTM 2021 läuft heute mit Folge 10 im TV. Alles Wichtige zur aktuellen Ausgabe erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Heute geht " Germany's next Topmodel" mit Folge 10 der aktuellen Staffel in eine neue Runde. In der diesjährigen Staffel legt Model-Mama Heidi Klum besonders auf eines Wert: Diversity. So hat in diesem Jahr jede Frau die Möglichkeit, sich den Titel, den Modelvertrag, das Preisgeld sowie ein neues Auto als Siegprämie zu sichern - unabhängig von Alter, Größe und Figur.

Was Zuschauer in der heutigen Folge erwartet, erfahren Sie hier in unserer Vorschau zu "Germany's next Topmodel" 2021.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 08.04.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute in Folge 10 von "Germany's next Topmodel" 2021 wird es düster: Die verbliebenen Kandidatinnen der Sendung werden heute die Kollektion der Modedesignerin Esther Perbandt auf dem Laufsteg präsentieren. "Ich stehe mit meiner Marke für das Lebensgefühl und den Zeitgeist von Berlin", so die Designerin. "Mein Universum ist ein schwarzes Universum", beschreibt Esther Perbandt ihre Kollektion weiter.

Dies sollen die Topmodel-Anwärterinnen auch auf dem Laufsteg verkörpern und zu harten Techno-Beats tanzen, um die Leder-Kleidung dem Stil entsprechend im besten Licht zu präsentieren. Die 23-jährige Ashley aus München weiß, worauf es bei ihr ankommt: "Heidi wird auf jeden Fall darauf achten, dass ich auffalle und nicht in der Menge untergehe. Es gibt super viele Mädels, die eine tolle Ausstrahlung haben, tolle Entertainer sind und da darf ich auf keinen Fall untergehen."

Neben dem roughen Walk müssen die Teilnehmerinnen in Folge 10 auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. In bunten Trainingsanzügen und Sneakers sollen die potentiellen Topmodels eine Szene in einem typischen Berliner Späti darstellen und dabei bestimmte Emotionen verkörpern: "Es ist einfach wichtig, als Model in andere Rollen schlüpfen zu können. Wenn es gut läuft, bekommt man nicht nur Anfragen für den Laufsteg und Fotoshootings, sondern auch für Filme und Werbungen", betont Heidi Klum.

Als Gastjuror unterstützt Heidi Klum in Folge 10 kein geringerer als Komiker-Legende Otto Waalkes. Er bewertet die Kandidatinnen nicht nur am Ende der Woche, sondern unterstützt sie auch bei der Umsetzung ihrer schauspielerischen Darbietung.

Wer überzeugt die beiden Juroren in Folge 10 und schafft es in die nächste Runde?

Germany's next Topmodel 2021: Alle Infos zu Staffel 16

Teilnehmerinnen

Wer ist dabei? Wer ist raus? Das sind die GNTM-Kandidatinnen 2021.

Juroren

Heidi Klum holt sich in jeder Folge einen Gast-Juroren in die GNTM-Jury 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von GNTM im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu GNTM 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.