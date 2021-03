09:34 Uhr

GNTM 2021 heute mit Folge 7: Zurück in die 80er

GNTM 2021: Alle Infos zu Folge 7 erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 geht heute mit Folge 7 weiter. Alles Wichtige zur Episode erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Derzeit macht sich Model-Ikone Heidi Klum wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Mit dabei ist auch die 20-jährige Ana aus Nersingen, die hofft, " Germany's next Topmodel" zu werden.

Was erwartet die Zuschauer heute Abend in Folge 7? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 heute: Vorschau Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 18.03.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Heute wird es schrill bei "Germany's next Topmodel": In Folge 7 reisen die Kandidatinnen gemeinsam in die Vergangenheit. Im Stil der 80er Jahre sollen die Nachwuchs-Models einen Werbespot aufnehmen.

"Die Mädchen haben drei Produkte zur Auswahl, von denen sie eines bewerben sollen. Ein witziger Slogan, verkaufsstarke Argumente und übertriebene Gestik und Mimik sind heute absolut erwünscht", kündigt Heidi Klum an.

Den Teilnehmerinnen scheint das Wochen-Motto zu gefallen: "Ich mag diese knalligen, bunten Outfits. Das passt jetzt auch perfekt zu meinen Haaren", freut sich die 21-jährige Romina aus Köln.

Im Spot müssen die Teilnehmerinnen durch ihre Kreativität überzeugen. Am Set finden die Kandidatinnen verschiedene Requisiten, mit denen sie beim Videodreh spontan agieren sollen.

Alysha aus Berlin hat schnell eine konkrete Vorstellung von ihrem Video: "Ich bin sehr sportlich unterwegs, deshalb werde ich auf jeden Fall die Location mit dem Fitnessstudio nehmen und mir da eine coole Story überlegen."

Zudem dreht sich in Folge 7 alles um das Thema Social Media. Beim Coaching zum richtigen Umgang mit den sozialen Netzwerken steht den Kandidatinnen Model und Influencerin Stefanie Giesinger zur Seite.

Als die Models erfahren, wer ihnen Tipps für den richtigen Online-Auftritt geben wird, sind diese begeistert: "Als ich mit dem Modeln angefangen habe, wurde mir immer gesagt, dass ich wie Stefanie Giesinger aussehe. Ich habe in ihr immer mein Vorbild gesehen. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich total", so Romina aufgeregt.

Nach dem Entscheidungswalk, der in ausgefallenen Emojy-Kostümen stattfinden wird, wird Stefanie Giesinger auch als Gastjurorin über das Weiterkommen und Ausscheiden der Teilnehmerinnen entscheiden.

Wer schafft es in die nächste Runde?

Germany's next Topmodel 2021: Alle Infos zu Staffel 15

Teilnehmerinnen

Wer ist dabei? Wer ist raus? Das sind die GNTM-Kandidatinnen 2021.

Juroren

Heidi Klum holt sich in jeder Folge einen Gast-Juroren in die GNTM-Jury 2021.

Übertragung

So läuft die Übertragung von GNTM im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu GNTM 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

