GNTM 2021 heute mit Folge 8: Alles steht Kopf - Shooting im rotierenden Würfel

GNTM 2021 ist auch heute wieder mit Folge 8 im TV zu sehen. Hier in unserer Vorschau erfahren Sie alles Wichtige zur aktuellen Episode.

Die aktuelle Staffel von " Germany's next Topmodel" ist in vollem Gange. Derzeit kämpfen noch 16 Mädchen um den Titel, der mit drei verschiedenen Preisen einhergeht. Der Siegerin winken in diesem Jahr neben dem Cover der Harper's Bazaar ein Modelvertrag, ein neues Auto sowie ein Preisgeld von 100.000 Euro.

In Folge 8 erwartet die Kandidatinnen erneut eine ganz besondere Challenge, die es zu meistern gilt. Hier in unserer Vorschau verraten wir Ihnen bereits jetzt, vor welchen Herausforderungen die Nachwuchs-Models in der aktuellen Episode stehen.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 25.03.2021, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Beim heutigen Shooting gilt es für die Kandidatinnen eines zu vermeiden: Stillstand. Die 16 Model-Anwärterinnen befinden sich in einem Würfel mit einer Höhe von insgesamt sechs Metern, der sich ständig bewegt. Deshalb müssen die Mädchen stets die Balance halten, egal in welcher Schieflage sie sich befinden. Pro Shooting treten immer 4 Mädchen an, wie Heidi Klum vorab ankündigt: "Ich will meine Mädchen im direkten Vergleich miteinander sehen und habe sie deshalb in Gruppen eingeteilt. Jetzt möchte ich wissen, wer positiv auffällt und wer ein bisschen schwächelt", so die "Model-Mama".

Die 23-jährige Alex aus Köln weiß, worauf es bei dem Shooting angkommt: "Sobald sich der Würfel dreht, muss man die Angst runterzufallen oder generell hinzufallen außer Acht lassen. Wir sind gesichert, es kann gar nichts passieren."

Sportlich bleibt es auch bis zur Entscheidung: Bevor die Kandidatinnen die Woche mit einem selbstbewussten Walk abschließen können, müssen sie eine Tanz-Choreographie auf High Heels einstudieren und abliefern. Die 21-Jährige Liliana weiß, was dies für sie bedeutet: "Ich möchte morgen null Unsicherheit zeigen. Also wenn das heißt, dass ich bis drei Uhr morgens üben muss, bis ich mich selbst sicher fühle, werde ich das machen."

Bei dem Tanz geht es vor allem darum, sein gutes Körpergefühl unter Beweis zu stellen und Selbstsicherheit auszustrahlen. Wem gelingt dies am besten? Und wer muss die Sendung heute verlassen?

Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen.

