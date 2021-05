Das erwartet die Zuschauer heute im Finale von GNTM 2021

Heute Abend steigt das Finale von GNTM 2021. Welche Kandidatinnen haben noch die Chance auf den Sieg? Wie wird die letzte Folge ablaufen? Hier gibt es die Vorschau.

Das Warten hat für alle " Germany's next Topmodel'-Fans nun ein Ende: Heute Abend wird im großen Finale die Siegerin von Staffel 15 gekürt. Mit Alex, Dascha, Romina und Soulin haben noch vier junge Frauen die Chance auf den Titel und den begehrten Modelvertrag.

Wie wird die Live-Show angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ablaufen? Welche prominenten Gäste werden im Finale zu sehen sein? Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um das heutige "Germany's next Topmodel"-Finale 2021.

GNTM-Finale 2021 heute: Die Vorschau auf Folge 17

Das Finale in Folge 17 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 27.5.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Heute wird es für die verbliebenden vier Kandidatinnen ernst: Am Abend kürt Heidi-Klum aus den Finalistinnen Alex (23, Köln), Dascha (21, Solingen), Romina (21, Köln) und Soulin (20, Hamburg) die Siegerin von "Germany's next Topmodel" 2021. Das Finale wird dabei live aus Berlin übertragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Show allerdings anders ablaufen, als üblich. So wird es beispielsweise keine Gastjuroren im Finale geben und auch die Freunde und Familien der Models werden nicht vor Ort, sondern von zu Hause aus mitfiebern. "Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und dazu gehört nun mal, dass die Sicherheit der Mädchen und die des Teams an erster Stelle stehen", so Heidi Klum.

Wie wird die Show ablaufen? Im großen Opening werden die vier Finalistinnen auf der Bühne tanzen und dann im Anschluss von Heidi Klum in Empfang genommen. Beim ersten Final-Walk verwandeln sich Dascha, Alex, Soulin und Romina dann in echte Superheldinnen.

Auch für die musikalische Unterhaltung ist im Finale von "Germany's next Topmodel" gesorgt: Tokio Hotel und VIZE präsentieren auf der GNTM-Bühne nicht nur erstmals ihren brandneuen Song "Behind Blue Eyes", sondern drehen zusätzlich auch das zugehörige Musikvideo. Die Besonderheit: Die Finalistinnen sollen auch in dem Clip zu sehen sein. Außerdem live on Stage: der 19-jährige Hamburger Shootingstar Zoe Wees.

Wer wird "Germany’s Next Topmodel" 2021? Wer erscheint auf dem Cover der deutschen "Harper’s BAZAAR", erhält einen Opel Mokka und eine Siegerprämie von 100.000 Euro? Das erfahren Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wer ist noch dabei? Wer ist raus? Das sind die GNTM-Kandidatinnen 2021.

Heidi Klum holt sich in jeder Folge einen Gast-Juroren in die GNTM-Jury 2021.

So läuft die Übertragung von GNTM im TV oder Stream.

Hier finden Sie zu GNTM 2021 Sendetermine und die Sendezeit.

Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen.

