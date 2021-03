09:58 Uhr

GNTM - Jury 2021: Heidi Klum und ihre Gast-Jurorin am 4.3.2021

GNTM 2021 auf ProSieben: Alle Infos zu Heidi Klum und ihren Gast-Juroren in Staffel 16 haben wir hier für Sie.

GNTM 2021: Natürlich hat Heidi Klum auch dieses Jahr wieder Gast-Juroren eingeladen. Hier präsentieren wir alle Infos rund um die Jury von Staffel 16.

GNTM 2021 startete mit einigen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: Zum einen hat sich das Logo der Show verändert - es ist nun klarer und kompakter. Darüber hinaus wird Staffel 16 erstmals aufgrund der andauernden Corona-Krise ausschließlich in Europa und unter strengen Hygieneauflagen gedreht.

Das Jury-Konzept der vergangenen Staffel bleibt jedoch auch in diesem Jahr beim Alten: Heidi Klum hat den einzigen festen Platz als Jurorin und wird in jeder Folge von einem oder zwei Gast-Juroren unterstützt.

Es sind noch nicht alle Promis bekannt, die einen Auftritt in Staffel 16 von "Germany's Next Topmodel" haben werden. Hier zeigen wir Ihnen Woche für Woche, welche Gastjuroren bei Germany's Next Topmodel in den einzelnen Folgen dabei sein werden.

Jury von GNTM 2021: Wer sind die Gast-Juroren heute?

Neben Heidi Klum selbst sollen die Gast-Juroren die Kandidaten coachen, ihnen Tipps geben und sie anschließend anhand ihrer Leistung bewerten. Welches Nachwuchsmodel am Ende gehen muss, bleibt aber letztlich die Entscheidung von Heidi Klum.

Das neue Jury-Konzept wurde erstmals in Staffel 14 getestet und bleibt auch in Staffel 16 weiterhin bestehen. Nach Angaben von ProSieben soll das Konzept die GNTM-Folgen nicht nur für die Zuschauer spannender machen, sondern den Mädchen auch einen breiteren Einblick in die Modelwelt liefern. Unter anderem werden Heidi Klum berühmte Designer, internationale Topmodels und bekannte Fotografen zur Seite stehen.

Hier der Überblick zu den Gast-Juroren in Staffel 16:

Designer Manfred Thierry Mugler (Folge 1)

(Folge 1) Designerin Marina Hoermanseder und Rankin (Folge 2)

und Rankin (Folge 2) Choreografin Nikeata Thompson (Folge 3)

(Folge 3) Fotografin Ellen von Unwerth (Folge 4)

(Folge 4) Designer Christian Cowan (Folge 5)

In den ersten Staffeln standen Heidi Klum noch zwei feste Coaches zur Seite. In späteren Folgen wurden die Kandidatinnen in Teams zwischen Thomas Hayo und Michael Michalsky aufgeteilt. Die Mädchen durften selbst wählen, zu welchem Team sie gehören wollten. Die ehemaligen Coach-Kollegen des Topmodels standen ihr jedoch auch immer als Gast-Juroren zur Seite.

Heidi Klum ist das Gesicht von GNTM 2021

Die "Model-Mama" muss wohl kaum noch vorgestellt werden, denn die 46-Jährige ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands. In ihrer langen Karriere war Heidi Klum für Victorias Secret und etliche renommierte Designer auf dem Laufsteg und darüber hinaus auf zahllosen Zeitschriften Covers zu sehen. Ihren Ruhm hat sie zu einem gewissen Teil Thomas Gottschalk zu verdanken, da sie einen von ihm moderierten Model-Wettbewerb im Jahr 1992 gewann und dadurch bekannt wurde. Seitdem pflegt sie ihre Beziehung zu dem Moderator, der in der vergangenen Staffel auch als Gast-Juror in die Sendung kam und mit seinen bissigen Kommentaren im Finale bei den Zuschauern relativ gut ankam. (AZ)

