GNTM: Kandidatinnen 2021 - Wer ist raus? Die Teilnehmerinnen am 11.3.21

GNTM startete am 4. Februar mit einer neuen Staffel auf ProSieben. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatinnen genauer vor.

Von Tanja Schauer

Heidi Klum macht sich bei "Germany‘s next Topmodel" wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Als Siegprämie winken den Mädchen wie in jedem Jahr sowohl ein stattliches Preisgeld als auch ein Modelvertrag.

Chef-Jurorin Heidi Klum kann den Staffel-Start kaum erwarten: „Ich freue mich schon sehr auf meine Suche nach ,Germany‘s next Topmodel‘ 2021. Auch wenn 2020 ein Jahr mit extrem vielen Hindernissen ist, finde ich es toll, dass unsere Topmodel-Fans mich wieder auf meiner Reise bis hin zur Gewinnerin begleiten können."

Welche Kandidatinnen nehmen an der diesjährigen Staffel von "Germany‘s next Topmodel" teil? Wir stellen Ihnen die Teilnehmerinnen vor.

GNTM: Kandidatinnen 2021 - Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei

Ana (20) aus Nersingen bei Neu-Ulm

Ana ist BWL-Studentin und bezeichnet sich als Optimistin. Sie sei offen für Neues und freue sich auf die Zeit bei " GNTM" 2021: "Ich werde GNTM 2021, weil ich andere ermutigen möchte, ihre Träume zu verfolgen und nie aufzugeben, egal, was kommt." Hier lesen Sie ein Interview mit der Kandidatin: Ana aus Nersingen bei GNTM 2021: "Zuhause viel in hohen Schuhen gelaufen."

Ana, (20) aus Neu-Ulm Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Ashley (22) aus München

Studentin Ashley möchte später für die UNO in Brüssel arbeiten und studiert Jura. Zudem ist sie neben dem Studium als Dozentin für Sprachen tätig. "Ich möchte zeigen und der lebendige Beweis dafür sein, dass ‚ein Kind mit Migrationshintergrund‘ mit Afro und den damit verbundenen Hindernissen ihr Ziel, Model zu sein, erreichen kann."

Ashley (22) aus München Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Alysha (19) aus Berlin

Alysha ist begeisterte Sportlerin und nimmt seit Jahren erfolgreich an Wettkämpfen der Sportaerobic teil. Die 19-Jährige träumt davon, nach Finnland zu reisen um die Polarlichter zu sehen, doch noch sehnlicher wünscht sich die Berlinerin den Sieg bei "GNTM": "Seit ich denken kann ist es mein größter Traum, GNTM zu werden. Jetzt habe ich die Chance zu zeigen, was in mir steckt."

Alysha (19) aus Berlin Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Miriam (24) aus Berlin

Miriam hat zwar Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert, arbeitet allerdings derzeit hauptberuflich als Petite-Model. Bereits als Siebenjährige sammelte die Berlinerin erste Model-Erfahrungen. "Ich möchte GNTM 2021 werden, weil es an der Zeit ist, dass auch endlich ein Petite-Model die Show rockt und gewinnt. Der Mode-Markt muss sich dringend ändern und mehr Diversity zulassen."

Miriam (24) aus Berlin Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Soulin (20) aus Hamburg

Soulin hat ihr Abitur in der Tasche und lernt gerne neue Sprachen. Ihr Wunsch ist es, einmal die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, Anna Wintour, zu treffen. "Für mich ist GNTM 2021 mehr als ein Titel, für mich ist es eine Botschaft, die ich tragen werde. Neben meiner großen Leidenschaft für das Modeln möchte ich den Menschen meine Geschichte zeigen und, dass jeder von uns sein Päckchen zu tragen hat."

Soulin (20) aus Hamburg Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Larissa (22) aus Achim

Larissa hat ihr Fachabitur bestanden und möchte jetzt ihre Karriere bei "GNTM" starten. Erfahrungen hat sie noch keine, dennoch steht sie ihrer Teilnahme optimistisch gegenüber: "Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021 werden, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass auch Mädchen mit einem kurvigen und nicht model-typischen Körper es schaffen können."

Larissa (22) aus Achim bei Bremen Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Yasmin (19) aus Braunschweig

Die Versicherungskauffrau Yasmin leitet mit 19-Jahren bereits ihr erstes Team. Sie weiß, dass es Ehrgeiz braucht um erfolgreich zu sein. "Ich möchte mir und anderen beweisen, dass Modeln nicht einfach Präsentieren ist, sondern ein harter Job. Richtig bewusst ist es mir geworden, als Udo Walz mich vor sieben Jahren auf GNTM aufmerksam gemacht hat."

Yasmin (19) aus Braunschweig Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Alex (23) aus Köln

Die 23-jährige Studentin Alex stand bereits vereinzelt vor der Kamera. In diesem Jahr ist sie die größte der Kandidatinnen. Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich die Kölnerin leidenschaftlich mit Mode. "Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021 werden, um mir selbst und anderen zu beweisen, dass Teile aus der Vergangenheit dich nicht aufhalten oder eine Rolle spielen, solange man es wirklich will."

Alex (23) aus Köln Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Chanel (20) aus Oer-Erkenschwick

Die 20-Jährige Erzieherin wollte schon immer modeln. Nun möchte sie durch "GNTM" ihr Hobby zum Beruf machen. Als größte Inspiration sieht Chanel Topmodel Winnie Harlow. "Ich möchte den Leuten zeigen, dass es jeder schaffen kann und dass man sich trauen sollte. Nicht jeder ist perfekt und doch wunderschön. Es war schon immer mein Traum."

Chanel (20) aus Oer-Erkenschwick Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Dascha (20) aus Solingen

Dascha ist gebürtige Ukrainerin und lebt seit 2005 gemeinsam mit Ihren Eltern in Deutschland. Sie ist Schülersprecherin und setzt sich gerne für andere ein: "Natürlich möchte ich meinen Traum erfüllen, GNTM zu werden. Aber ich möchte auch etwas ändern. Ich möchte eine Vorbildfunktion übernehmen und Menschen, die gemobbt werden, unterstützen."

Dascha (20) aus Solingen Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Elisa (20) aus Dortmund

Elisa hat ihr Abitur in der Tasche und möchte nun unbedingt ihrem Berufswunsch Model nachgehen. Sport ist der 20-Jährigen sehr wichtig: Sie reitet, fährt Ski und ist Cheerleaderin. "Ich möchte GNTM 2021 werden, weil ich von mir aus behaupten kann, dass ich zum einen das Zeug und den Willen dazu haben. Zum anderen möchte ich vielen Menschen Mut machen, dass sie trotz vieler Niederschläge alles erreichen können, was auch immer sie sich erträumen."

Elisa (20) aus Dortmund Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück

Liliana spricht insgesamt vier Sprachen und hat nigerianisch-italienische Wurzeln. Ihrer Mutter steht die 21-Jährige sehr nahe und auch zu Gott hat die Kandidatin eine enge Bindung. "Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich alle Menschen, die immer an mich geglaubt haben, stolz machen möchte. Außerdem glaube ich, dass die Welt ready ist, mich kennenzulernen."

Liliana (21) aus Rheda-Wiedenbrück Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Romina (21) aus Köln

Romina ist sehr selbstbewusst und begeistert bereits 85.000 Abonnenten mit ihren Posts auf Instagram. Für sie ist gesunde Ernährung und Sport das A und O. "Ich werde ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt."

Romina (21) aus Köln Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Linda (20) aus Niederelbert

Linda befindet sich aktuell in der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und hat bereits Erfahrungen als Model. Ihre Freizeit verbringt die 20-Jährige am liebsten auf ihrem Pferd. "Ich habe mich durch Schicksalsschläge nie unterkriegen lassen. Dazu liebe ich es, vor der Kamera zu stehen."

Linda (20) aus Niederelbert (bei Montabaur) Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Romy (19) aus Görlitz

Romy ist besonders musikalisch: Sie spielt gerne Geige oder Klavier und auch singen kann die 19-Jährige. Deshalb freut sich Romy besonders auf Modeljobs für Musikvideos. "GNTM ist ein riesengroßer Traum von mir! Ich begeistere mich sehr für Mode, das Modeln und Heidi Klum. Ein aufregendes, abwechslungsreiches Modelleben fasziniert mich und ich möchte meine Talente und Fähigkeiten voll austesten. Diese Welt will ich kennenlernen und mich darin mit Erfolg behaupten."

Romy (19) aus Görlitz Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Luca (19) aus Bitterfeld-Wolfen

Luca hat bereits häufiger vor der Kamera gestanden, wenn auch zur hobbymäßig. Doch auch hinter der Kamera hält sie sich gerne auf: Sie ist leidenschaftliche Hobby-Fotografin. "Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich jüngeren Mädchen zeigen und vermitteln möchte, dass man auch als Mädchen aus ‚einfachen Verhältnissen‘ mit Einsatz und Überzeugung viel erreichen kann."

Luca (19) aus Bitterfeld-Wolfen Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Mareike (25) aus Halle (Saale)

Mareike hat Fashionmanagement studiert und war bis zuletzt als Profi-Sportlerin tätig: Sie spielte in der ersten Bundesliga und der Nationalmannschaft Basketball, bis eine Verletzung sie am Weiterspielen hinderte. "Heutzutage reicht es nicht mehr, nur gut auszusehen. Ich werde GNTM 2021, weil ich Köpfchen habe, alles erreiche, was ich mir vornehme und extrem ehrgeizig, diszipliniert und einfach verrückt bin."

Mareike (25) aus Halle (Saale) Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Jasmine (21) aus Wien

Jasmine wurde in Passau geboren und studiert derzeit in Wien. Ihre Freizeit gestaltet 21-Jährige gerne sportlich mit Reiten, Boxen oder Snowboarden. "Bei der Anmeldung dachte ich, dass ich gar nicht so weit kommen würde. Mittlerweile bin ich extrem stolz auf mich und mein Ehrgeiz wurde geweckt."

Jasmine (21) aus Wien Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

GNTM 2021: Wer ist raus?

Amina (21) aus Berlin

Die Soziologie-Studentin Amina verbringt ihre Freizeit gerne mit ihrem Partner oder ihren Freunden. Außerdem geht die 21-Jährige gerne auf Reisen. "Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich mein Hobby zum Beruf machen und an den Herausforderungen wachsen möchte."

Sarah (22) aus Kaiserslautern

Sarah ist am liebsten mit ihren Freunden unterwegs oder kocht gerne mit ihrer Familie. Ihr Traum wäre es, mit dem Wohnmobil die USA zu erkunden. "Ich möchte nicht nur meinen Traum, Model zu werden, verwirklichen, sondern auch allen anderen Menschen Hoffnung machen. Es gibt kein zu klein, groß, dick oder dünn. Jeder Mensch sollte anfangen, sich selbst zu lieben. Es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen."

Sarah (22) aus Kaiserslautern Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Mira (19) aus Bordesholm

Mira weiß was sie will und verfolgt ihre Ziele ehrgeizig. Als ihre größten Vorbilder sieht die 19-Jährige Selina Gomez und ihre Eltern. "Ich möchte ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich seit klein auf das Bedürfnis habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Außerdem möchte ich meinen Anteil dazu beitragen, die Welt zu verbessern."

Nana (19) aus Hamburg

Die Hamburgerin Nana arbeitet derzeit als Leichtathletik-Trainerin. Model-Erfahrung bringt die 19-Jährige noch keine mit, dennoch erhofft sich Nana viel von ihrer Teilnahme: "Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil heutzutage bei der Vermarktung von Produkten und Mode nicht mehr allein das Aussehen relevant ist, sondern auch die Persönlichkeit und die Ausstrahlung. Ich liebe es einfach, vor der Kamera zu stehen."

Ricarda (21) aus Pinneberg

Ricarda ist leidenschaftliche Autorin und verfasste ein Buch, dass sie nun veröffentlichen möchte. Außerdem meditiert die Studentin täglich, um sich zu entspannen. "Zu modeln ist für mich etwas Magisches. Man verkörpert das, was man trägt und schlüpft in Rollen – aber immer auf seine ganz eigene Art und Weise. Das fasziniert mich. Und wenn nicht jetzt, wann dann?"

Sara (20) aus Aichtal

Sara ist Studentin und liebt Musik. Gerne entdeckt sie neue Songs oder geht auf Konzerte. Auch Model-Erfahrung hat die Stuttgarterin bereits: "Ich will GNTM werden, weil ich Spaß am Modeln habe und es doch der Traum eines jeden Mädchens ist. Ich will diese Chance nutzen und weitere Erfahrungen für die Modelwelt sammeln."

Maria (21) aus Flensburg

Maria träumte bereits als Kind von einer Modelkarriere. Ihre Freizeit verbringt die 21-Jährige am liebsten mit ihrer Familie. "Ich möchte GNTM 2021 werden, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass ich trotz meiner Gehörlosigkeit diesen Traum leben kann. Seitdem ich klein bin, habe ich Interesse am Modeln und wollte schon immer meine Erfahrungen in diesem Bereich sammeln." Jetzt ist ihr Traum schon zu Ende.





Lena (21) aus Main-Spessart

Die Studentin wollte bei "GNTM" mit ihrer Bodenständigkeit überzeugen. Erste Erfahrungen in der Mode-Welt brachte die 21-Jährige ebenfalls mit. "Schon als Kind stand ich gerne im Mittelpunkt, aber das ist heute nicht alles! Ich will ein Vorbild sein und beweisen, dass man es aus den Gummistiefeln in die High Heels der Laufstege der Welt schafft." Leider kam für sie schon das Ende der Show.

Lena (21) aus Main-Spessart Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Samantha (20) aus Hamburg

Samanthas größte Inspiration ist Sängerin Rihanna. Sie kann bereits erste Erfahrungen in der Mode-Branche vorweisen und wusste deshalb, was auf sie zu kommt. "Ich möchte GNTM werden, weil ich mir und anderen Menschen zeigen will, dass man alles schaffen und sich trauen kann", sagte sie vor der Show. Allerdings war nach Folge 1 Schluss für sie.

Samantha (20) aus Hamburg Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Alexandra (21) aus Köln

Alexandra arbeitet bereits hauptberuflich als Model und steht seit ihrem 16. Lebensjahr vor der Kamera. Auch in Musikvideos hat die 21-Jährige bereits mitgespielt. "Seit meinem ersten Shooting mit 16 Jahren ist das Modeln meine Passion. Mittlerweile habe ich endlich genügend Selbstsicherheit, um sagen zu können, dass ich als Persönlichkeit bei GNTM viele Menschen berühren und ihnen Kraft schenken kann", sagte sie vor dem Start der Staffel. Mittlerweile ist sie raus.

Alexandra (21) aus Köln Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Vanessa (21) aus München

Vanessa ist ein Fan von Vintage-Mode und durchstöbert in ihrer Freizeit am liebsten Second-Hand-Läden nach neuen Schätzen. Die Kandidatin beschreibt sich selbst als offen für Neues und humorvoll. Mit dem Gedanken, bei "GNTM" mitzumachen, spielte die 21-Jährige schon länger: "Ich wollte schon seit Jahren mitmachen – außerdem hatte ich Lust auf die Herausforderung." Nun ist Schluss mit Lust.

Vanessa (21) aus München Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Maria-Sophie (19) aus Konstanz

Maria-Sophie ist aktuell Auszubildende und möchte Kauffrau für Tourismus werden. Besonders durch ihre Größe fiel die 19-Jährige auf: "Ich stehe definitiv für Diversity. Mit einer Größe von 1,55 Metern wäre es das erste Mal, dass ein Mädchen gewinnt, dass nicht die typische Modelgröße hat", sagte sie vor dem Start. Schon nach Folge 1 musste sie aber gehen.

Maria-Sophie (19) aus Konstanz Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

Franziska (24) aus Nürnberg

Franzi ist Studentin und gibt sich besonders selbstbewusst. In ihrer Freizeit besucht die 24-Jährige gerne Metal-Konzerte und beschäftigt sich mit Geschichte. Auch sie hätte gerne gewonnen: "Es wird Zeit für das erste stärker tätowierte ‚Germany’s Next Topmodel‘. Ich möchte zeigen, dass mich meine Tattoos und meine gesamte Ausstrahlung zu etwas ganz Besonderem machen." Tja. Hat leider nicht geklappt.

Franziska (24) aus Nürnberg Bild: ProSieben/Marc Rehbeck

