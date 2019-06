vor 38 Min.

GNTM-Star Barbara Meier feiert Hochzeit in Venedig

Barbara Meier hat in Venedig geheiratet. Das Model hatte ihre große Hochzeit lange unter einem Motto geplant: Nachhaltigkeit. Etliche Stars waren dabei.

Das deutsche Model Barbara Meier (32) und Klemens Hallmann (43) haben in einer Kirche in Venedig geheiratet. Die ehemalige GNTM-Gewinnerin legte bei der Hochzeit Wert darauf, Romantik und Umweltschutz zu verbinden. "Ich habe alle Strohhalme für Cocktails verbannt. Plastik soll es auf meiner Hochzeit nicht geben", sagte sie im Interview der Zeitschrift Gala.

Barbara Meier heiratet in Venedig

Außerdem wurden die Kleider der Brautjungfern nachhaltig ökologisch produziert. Dafür bedankte sich die 32-Jährige auf Instagram bei Designer Sascha Gaugel. Die Kleider seien aus "Peace Silk" gemacht und organisch gefärbt worden, die Pailletten bestehen sogar aus recycelten PET-Flaschen.

Bei der Stoffwahl des Brautkleides ist es Barbara Meier wohl nicht möglich gewesen derart auf Nachhaltigkeit zu achten, da es dafür keinen Markt gebe, erzählt das Model. Sie trug am Sonntag eine langes weißes Kleid mit großer Schleppe, die Kleider der Brautjungfern waren zartrosa - so wie die Deko auf dem Platz vor der Kirche, wie RTL berichtet. Etliche Stars waren bei der Hochzeit zu Gast, unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht, Arnold Schwarzenegger und Model Franziska Kuppe.

Den Antrag bekam "GNTM"-Star Barbara Meier bereits im Mai 2018

Die frühere Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" hatte sich im vergangenen Mai mit ihrem Partner Klemens Hallmann (43) verlobt. Der österreichische Unternehmer habe ihr im südfranzösischen Cannes einen Heiratsantrag gemacht, schrieb das aus Amberg in der Oberpfalz stammende Topmodel damals bei Instagram.

Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann sind seit 2016 offiziell ein Paar. Bild: Helmut Fohringer, dpa

Nun hat das Paar in Venedig geheiratet. Meier sagte der Zeitschrift Gala, weil sie als Model schon viele Brautkleider getragen habe, sei die Suche nach dem eigenen Outfit für sie eine Herausforderung gewesen. "Ich lasse mein Brautkleid nach meinen Vorstellungen von einem Designer für mich anfertigen. Das macht mich doch sehr nervös. Was ich verraten kann: Es wird weiß", sagte sie noch vor der Hochzeit. Das Paar hat für die Gäste wohl eine Privatinsel in der Nähe von Venedig gemietet, so RTL. (AZ,dpa)

