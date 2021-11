"GRIP – Promi Kart Masters": Kandidaten, Übertragung im TV oder Stream und alle Infos

Bei dem Live-Event "GRIP – Promi Kart Masters" treten Promis in Karts gegeneinander an. Wir haben alle Infos zu den Kandidaten und zur Übertragung für Sie.

Das TV-Format "GRIP - Das Motormagazin" gibt es seit 2007 bei RTL 2 zu sehen. In dem Magazin dreht sich alles im Autos und Motoren und genauso geht es auch bei dem Live-Event "GRIP – Promi Kart Masters" zu. In der Live-Show treten insgesamt acht Teams bestehend aus prominenten Kandidaten in Go-Karts gegeneinander an. Mit dabei ist unter anderem der erste Dschungelkönig und Schlagersänger Costa Cordalis.

Welche prominenten Teilnehmer sind bei "GRIP – Promi Kart Masters" dabei? Wie läuft die Übertragung live im TV und Stream? Wer moderiert die Live-Show? Antworten auf all diese Fragen haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.

Sendetermin und Sendezeit: Wann läuft "GRIP – Promi Kart Masters"?

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von "GRIP – Promi Kart Masters":

Qualifying: 7.11.2021, 20.15 Uhr

Rennen: 8.11.2021, 20.15 Uhr

"GRIP – Promi Kart Masters": Übertragung live im TV und Stream

Die Live-Show "GRIP – Promi Kart Masters", die in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg stattfindet, wird am 7. und 8. November live im TV auf RTL 2 übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen wird es das Live-Event auch im Stream zu sehen geben. Auf der Streaming-Plattform RTL+ (früher TV NOW) kann man alle Inhalte von RTL 2 live im Stream verfolgen. Hier auf dieser Seite finden Sie den Live-Stream von RTL 2 Um das Live-Programm des Senders online verfolgen zu können wird jedoch ein Premium-Account benötigt, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase fallen monatlich 4,99 an.

Video: ProSieben

Am 7. November findet zunächst das Qualifying für das große Rennen statt. Am 8. November entscheidet sich dann schließlich, welcher Promi sich künftig als "Kart-Champion" bezeichnen darf. Nach der Ausstrahlung finden Sie die Live-Shows auch auf Abruf als Wiederholung bei RTL+.

Kandidaten bei "GRIP – Promi Kart Masters": Welche prominenten Teilnehmer sind dabei?

Insgesamt acht Teams bestehend aus jeweils zwei prominenten Kandidaten werden bei "GRIP – Promi Kart Masters" dabei sein. Darüber hinaus werden auch bekannte Gesichter aus dem Motormagazin "GRIP" die Rennstrecke unsicher machen. Welche Rennfahrer und Promis bei dem Live-Event aufs Gaspedal treten, entnehmen Sie dieser Übersicht:

Die Promi-Teams

Lucas Cordalis mit einem Überraschungspartner

mit einem Überraschungspartner Davina und Shania Geiss

Elena Miras und Tobias Wegener

und Lutz Schweigel und Liza Waschke

und Peter Wollny und Florian Köster

und Andrej Mangold und Narumol David

und Narumol David Joey Kelly und sein Sohn Luke

und sein Sohn Luke Kim Tränka und Maurice Schmitz

Aus dem "GRIP"-Magazin (Qualifying)

Hamid Mossadegh

Matthias Malmedie

Cyndie Allemann

Det Müller

Helge Thomsen

Niki Schelle

Philipp Kaess

Lina van de Mars

"GRIP – Promi Kart Masters": Das sind die Moderatoren

Das Kart-Spektakel wird von Kai Ebel und Christian Danner moderiert, die beide bereits unter anderem durch Berichterstattungen über verschiedene Autorennen bekannt sind. Ebel ist seit 1988 als Sportredakteur bei RTL beschäftigt und hat für den Sender zwischen 1992 und 2021 über 500 Mal live über die Rennen der Formel 1 berichtet. Danner saß früher selbst im Cockpit: Er startete zwischen 1985 und 1989 in der Formel 1 und nahm später an Rennen der US-amerikanischen IndyCar World Series und der DTM teil. Seit der Saison 2020/21 berichtet Danner live über die FIA-Formel-E-Meisterschaft.

Unterstützt werden die beiden von der österreichischen Moderatorin Kathi Wörndl, die unter anderem seit 2017 das VIP-Segment der "RTL ZWEI News" moderiert.

