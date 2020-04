vor 16 Min.

GZSZ - Folge 6991: Emily macht sich heute hübsch für Aaron - Vorschau

In Folge 6991 von GZSZ fasst Maren heute einen Entschluss.

In Folge 6991 von GZSZ macht sich Emily heute auf den Weg zu Aaron. Begeht sie wirklich diesen Fehler? Hier lesen Sie die Vorschau zu GZSZ am 16.04.20.

Hier lesen Sie die GZSZ-Vorschau zum 15.04.20: Nihat wäscht Emily heute in Folge 6990 den Kopf.

"Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" ist die beliebteste tägliche Seifenoper im deutschen Fernsehen. Seit mehr als 25 Jahren unterhält die Daily Soap junge und alte begeisterte Fans. Schon bald steht die Jubiläumssendung zur 7000. Episode an. RTL strahlt GZSZ jeden Werktag von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr aus.

Am längsten dabei sind die Schauspieler Felix von Jascheroff, Wolfgang Bahro und Daniel Fehlow. Sie sind auch die beliebtesten Darsteller im GZSZ-Cast, der über die Jahre hinweg immer wieder Neuzugänge parat hatte.

Sendetermin: Wann läuft Folge 6991 von GZSZ?

Der Titel von GZSZ-Folge 6991 lautet "Mietterror auf dem Kolle-Kiez". Die Episode läuft heute am 16.04.20 ab 19.40 Uhr auf RTL. Die vorangegangene Folge 6990 von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten hatte den Titel "Auf die guten alten Zeiten".

Übertragung: Wie lässt sich "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" im TV und Stream sehen?

Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sehen die Folge 6991 heute am Donnerstag, 16.04.20, in der Erstausstrahlung auf RTL. Es besteht aber auch die Möglichkeit, GZSZ im Nachhinein im Internet anzuschauen. Der Anbieter TV Now hält alle Episoden online verfügbar. Ohne Kosten und Anmeldung sind die Folgen der vergangenen Woche anzuschauen. Wer weiter zurückgehen oder auch schon die kommenden Episoden sehen möchte, muss das Premium-Ticket buchen.

GZSZ-Vorschau: Wie geht es am 16.04.20 weiter?

Maren und Alexander bringen immer mehr Chaos ins Leben von Jo und Yvonne. Sie müssen einsehen: Sie können die Gastfreundschaft der beiden nicht überstrapazieren. Schweren Herzens entscheiden sie, doch wieder zurück auf ihre Baustelle zu ziehen. Alexander möchte die Beeinträchtigungen aber nicht einfach so hinnehmen. Er verabredet einen Interviewtermin mit den Regionalnachrichten. Maren und Alexander wollen den Journalisten erzählen, wie sehr sie leiden.

Leiden müssen weiterhin auch Paul und Emily. Pauls Hand wird nicht besser, nur eine kostspielige Operation kann helfen. Dafür fehlt den beiden aber noch immer das Geld. Emily ist wild entschlossen, die nötigen Mittel aufzutreiben. Im Notfall über Aaron, der ihr ein unmoralisches Angebot gemacht hat. Emily hübscht sich auf und erzählt Paul, sie würde abends auf eine Mode-Veranstaltung gehen. In Wahrheit hat sie anderes im Sinn: Im Hotelzimmer wartet Aaron auf sie.

