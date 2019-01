16:47 Uhr

GZSZ-Frauenschwarm Felix van Deventer geht in den Dschungel Panorama

Felix van Deventer ist bekannt als Jonas Seefeld aus der TV-Serie GZSZ. Im Dschungelcamp 2019 ist er der jüngste Bewohner.

Bisher war Felix van Deventer im Fernsehen als Frauenschwarm in Berlin unterwegs - jetzt zieht es den Schauspieler in den Dschungel. Der als Jonas aus der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannte 22-Jährige nimmt bei der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL teil.

Im Dschungelcamp möchte Felix van Deventer zeigen, wer er wirklich ist. Bisher würden die Zuschauer ja nur sein Alter Ego Jonas Seefeld aus der Fernsehserie kennen. Das sei auch einer der Beweggründe, warum er an dem TV-Format teilnehmen würde. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird Felix van Deventer mit seinen 22 Jahren der jüngste Kandidat im Dschungel sein - eine Rolle, mit der er sich auskennt.

GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer will Dschungeltauglichkeit beweisen

Felix van Deventer wurde 1996 als jüngstes von drei Kindern geboren, vor knapp fünf Jahren stieg er bei GZSZ ein. Jetzt will er im Dschungelcamp seine Wildnis-Tauglichkeit beweisen - dabei hat er Angst vor Fledermäusen, wie er selbst angibt. Wenn der Magen leer bleibe, sei das ebenfalls nicht so einfach für ihn, sagt van Deventer. "Wenn ich da mal ein paar Tage nichts gegessen habe, werde ich bestimmt zickig", sagt der 22-Jährige im Interview mit RTL. Immerhin ist er bestens mit der Natur vertraut, denn da verbringe er am liebsten seine Freizeit und seinen Urlaub. So gemütlich wie ein Badeurlaub am Meer dürfte die Zeit im australischen Dschungelcamp für den Schauspieler allerdings nicht werden.

Seinen Fans kündigte Felix van Deventer jedenfalls bereits an, dass sie einen komplett anderen Typen kennenlernen werden als den Jonas Seefeld, der ihnen aus GZSZ vertraut ist.

IBES 2019: Felix van Deventer will sich an sein Lebensmotto halten

Auf Instagram hat Felix van Deventer 146.000 Abonnenten, war allerdings schon länger nicht mehr aktiv. Als Lebensmotto gibt Felix van Deventer "Kopf hoch und seinen Weg weiter gehen" an - das will der 22-Jährige auch im Dschungelcamp beherzigen. (lare)

