GZSZ-Star bricht sich bei Balkon-Sturz Teile der Wirbelsäule

Schocknachricht für alle GZSZ-Fans. Serien-Liebling Felix van Deventer ist von einem Balkon gestürzt. Wie schlimm die Verletzungen des 23-Jährigen sind.

Das hätte richtig böse enden können! GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer (spielt in der RTL-Serie Jonas Seefeld) ist am Freitag von einem Balkon gefallen und hat sich bei dem Sturz schwer verletzt. Wie der Serien-Liebling via Instagram mitteilte, fiel er rund vier Meter in die Tiefe, brach sich dabei einen Teil der Wirbelsäule. Klingt aber schlimmer als es tatsächlich ist. Der 23-Jährige hatte wohl sehr viel Glück.

Van Deventer, der Anfang des Jahres in der RTL-Trash-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ Platz 2 hinter Dschungelkönigin Evelyn Burdecki belegt hatte, gab am Samstag aus dem Krankenbett Entwarnung. In seiner Instagramstory schrieb der 23-Jährige: "Mehr ist mir nicht passiert. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Danke Gott."

Nach Unfall: GZSZ-Crew schickt Genesungswünsche an Felix van Deventer

RTL sandte via GZSZ-Sprecher Frank Pick Genesungswünsche. Zur Bild sagte Pick: "Felix van Deventer hatte privat einen Unfall – also nicht beim Dreh. Sicherlich wird er schon bald wieder ganz für seine Familie und Fans da sein und bei GZSZ drehen können. Vom ganzen Team: Gute Besserung und baldige Genesung!"

Inwieweit van Deventers Unfall Auswirkung auf seine Rolle in der Serie haben wird, ist offen. Normalerweise werden die Folgen zwei Monate im Voraus abgedreht. Dass der Serien-Liebling aufgrund seiner Verletzung in den kommenden Wochen wohl nicht drehen kann, wird den Fans wohl frühestens ab Ende Oktober auffallen.

Wie lange van Deventer noch im Krankenhaus bleiben muss und wie seine aktuelle Behandlung aussieht, verriet der 23-Jährige in seiner Instagram-Story nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass der GZSZ-Schauspieler alles daran setzen wird, schnellstmöglich wieder nach Hause zu kommen. Schließlich warten dort Söhnchen Noah (neun Monate) und Freundin Antje auf ihn. (AZ)

