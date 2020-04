vor 16 Min.

GZSZ-Vorschau - Folge 6992: Wie reagiert Johanna auf betrunkene Katrin?

In Folge 6992 von GZSZ betrinkt sich Katrin. Maren kann sie nicht abhalten.

In Folge 6992 von GZSZ erwischt Johanna ihre betrunkene Mutter. Emily erlebt eine verhängnisvolle Nacht. Hier lesen Sie die Vorschau vom 17.04.20.

Hier lesen Sie die GZSZ-Vorschau zum 16.04.20: Mietterror auf dem Kolle-Kiez.

Tausende Fans freuen sich seit mehr als 25 Jahren jeden Werktag auf die Ausstrahlung der neuen Episode der Seifenoper Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. GZSZ ist die mit Abstand erfolgreichste Daily Soap im deutschen Fernsehen. Von Beginn an im Jahr 1992 meldet RTL Rekordzuschauerzahlen. Jung und Alt bleiben GZSZ seit vielen Jahren treu, neue Fans kommen beständig dazu.

Das liegt auch daran, dass sich die Drehbuchautoren immer neue Handlungsstränge einfallen lassen und neben den beliebten Figuren Katrin Flemming, Emily Wiedmann oder Maren Seefeld immer neue Protagonisten einführen. die die Zuschauer montags bis freitags von 19.40 Uhr bis 20.15 Uhr begeistern.

Sendetermin: Wann läuft Folge 6992 von GZSZ?

Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten können die Episode 6992 mit dem Namen "Verhängnisvolle Nacht" am Freitag, 17.04.20, ab 19.40 Uhr auf RTL anschauen. Am Donnerstag lief GZSZ-Folge 6991 mit dem Titel "Mietterror auf dem Kolle-Kiez".

Übertragung: Wie lässt sich "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" im TV und Stream sehen?

Im Fernsehen läuft die Folge "Verhängnisvolle Nacht" am Freitag, 17.04.20, zwischen 19.40 Uhr und 20.15 Uhr. Wer zu dieser Zeit nicht vor dem TV sitzen kann oder möchte, für den hat TV Now das Angebot geschaffen, GZSZ über Internet zu sehen - wann immer es passt. Die Folgen der vergangenen Woche sind völlig frei für jeden anzuklicken. Die nächsten Episoden bzw. die weiter zurückliegenden Folgen sind nur mit einem Premium-Zugang auf tvnow.de zu sehen.

GZSZ-Vorschau: Wie geht es am 17.04.20 weiter?

Katrin ist tief verletzt und fühlt sich einsam. Sie wünscht sich Nähe zu Nihat, doch das wird wohl nichts mehr. Ihre Trauer ertränkt sie im Alkohol. Auch ihre Freundin Maren, die sie beim Weinkauf erwischt, kann sie nicht davon abhalten. Im Gegenteil: Katrin findet, sie müsse niemandem mehr was vorspielen. Zu Hause betrinkt sie sich. Plötzlich steht Tochter Johanna vor der Tür...

Besagte Maren erlebt derweil endlich eine Auszeit vom ganzen Baustellenchaos. gemeinsam mit Alexander verbringt sie eine gute Zeit ohne Lärm und Stress in einem Hotel. So schön das auch ist, so wehmütig werden die beiden dabei aber auch: Ihr Fernweh ist geweckt. Maren zweifelt, ob sie überhaupt weiter um ihr Recht als Mieterin kämpfen möchte.

Weiter geht es auch bei der verhängnisvollen Angelegenheit von Emily und Paul. Emily hatte sich ja auf den Weg zu Aaron ins Hotel gemacht. Bringt sie es wirklich übers Herz und geht auf das unmoralische Angebot ein, um genügend Geld für Pauls Operation zusammen zu bekommen?

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen