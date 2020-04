vor 1 Min.

GZSZ heute mit Folge 7000: Sendetermin, Vorschau, Trailer

Die 7000. Folge von GZSZ steht bevor. Was ist der Sendetermin? Hier finden Sie das Datum, eine Vorschau und einen Trailer zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten erreicht heute mit Folge 7000 ein besonderes Jubiläum - und einen Rekord. GZSZ ist damit die Serie, die im deutschen Fernsehen auf die meisten Folgen kommt. Das feiert RTL mit einer langen Episode und der anschließenden Doku "7000 Folgen GZSZ - Die Stars hautnah".

Wann sind Sendetermin und Sendezeit? Hier finden Sie die Infos samt einer kurzen Vorschau und einem Trailer.

Datum zur GZSZ-Folge 7000: Wann ist der Sendetermin? Was ist die Sendezeit?

Folge 7000 von Gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft heute am Mittwoch, 29. April 2020, auf RTL im Free-TV. Los geht es an diesem Sendetermin wie gewohnt um 19.40 Uhr. Die Folge hat aber Spielfilmlämge und wird bis 21.35 Uhr gezeigt.

"7000 Folgen GZSZ - Die Stars hautnah" im Anschluss

Um 21.35 Uhr folgt am 29. April auf RTL direkt die Dokumentation "7000 Folgen GZSZ - Die Stars hautnah". Dabei wird hinter die Kulissen der Soap geschaut.

Außerdem werden einige Schauspieler begleitet. RTL hat unter anderem einen Hausbesuch bei den Schlönvoigts angekündigt. Außerdem werden Timur Ülker mit Freundin Caroline und den beiden Kindern im Berliner Tierpark begleitet. Wie ist es für die Kleinen, wenn der Vater jeden Abend im Fernsehen zu sehen ist?

7000. Folge GZSZ heute: Vorschau

Worum geht es in Folge 7000 von GZSZ überhaupt? Hier eine kurze Vorschau auf die Folge, die leichte Spoiler enthält:

Nina, Maren und Yvonne fliegen in den gemeinsamen Urlaub auf Fuerteventura - doch dass Maren kurzfristig auch noch für Katrin gebucht hat, sorgt für Spannungen. Im Urlaub kommt es zum Streit. Das alles rückt in den Hintergrund, als bei einer Bootstour zu einer unbewohnten Insel ein Unfall passiert.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Trailer zu Folge 7000 von GZSZ

Auch der aktuelle Trailer zeigt, was die Zuschauer in der 7000. Folge erwartet, die sich übrigens nicht nur im TV, sondern auch im Live-Stream auf TV Now sehen lässt:

