Gäste und Thema bei Maischberger heute Panorama

Bei Maischberger heute am 12.12.18 sprechen Moderatorin und Gäste nicht über ein Thema, sondern über viele - der Jahresrückblick steht an.

Maischberger heute am 12. Dezember im Ersten wird weit mehr als nur ein Thema beleuchten. Was sind die Themen? Welche Gäste sind live im Studio? Kommt Maischberger später nochmal als Wiederholung im Free-TV und in der Mediathek? Und gibt es einen Faktencheck? Die wichtigsten Infos zur Talkshow heute.

Das sind die Gäste bei Maischberger heute am 12. Dezember

Franziska Giffey , SPD (Bundesfamilienministerin)

, SPD (Bundesfamilienministerin) Johannes B. Kerner (Fernsehmoderator)

(Fernsehmoderator) Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio)

(Leiterin ARD-Hauptstadtstudio) Katrin Göring-Eckardt , B'90/Grüne (Fraktionsvorsitzende)

, B'90/Grüne (Fraktionsvorsitzende) Helmut Markwort , FDP (ehem. "Focus"-Herausgeber)

, FDP (ehem. "Focus"-Herausgeber) Philipp Amthor, CDU (Bundestagsabgeordneter)

Das ist das Thema heute Abend bei Sandra Maischberger

Thema heute ist eine Art Jahresrückblick aus verschiedenen Perspektiven. 2018 gab es, so die These der Maischberger-Redaktion, in Deutschland wenige Gewinner und viele Verlierer. Die Volksparteien erlebten dramatische Verluste. CDU und CSU rieben sich im Duell Seehofer gegen Merkel auf. Die SPD ist in allen Umfragen auf einem historischen Tiefstand. "Krisengewinnler" seien vor allem die Grünen, die von Kommentatoren schon als neue Volkspartei der Mitte gefeiert werden. Am Ende des Jahres blieben also viele Fragen offen: Ist Joachim Löw Bundestrainer auf Abruf? Wird die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Merkel als Kanzlerin ablösen? Hält die große Koalition? Nach dem Dürresommer: Schafft die Bundesregierung die Wende beim Klimaschutz? Bleibt Deutschland in der Integrationsdebatte ein gespaltenes Land? Fragen, die die Moderatorin und ihre Gäste besprechen möchten.

Wann läuft die Sendung am Abend?

Die Talkshow heute Abend beginnt um 22.45 Uhr im Ersten. Sie kann live im Free-TV und in der ARD-Mediathek gesehen werden. In der Mediathek kann die Sendung auch nach der Live-Show heute Abend im Ersten gestreamt werden. Maischberger bei Yutube kann hier angesehen werden.

Außerdem wird Maischberger mehrfach nach heute Abend im Free-TV wiederholt. Hier die Termine:

Do, 13.12.18, 00:25 Uhr, WDR

Do, 13.12.18, 03:45 Uhr, Das Erste

Do, 13.12.18, 21:02 Uhr, tagesschau24

Fr, 14.12.18, 02:05 Uhr, MDR

Sa, 15.12.18, 02:45 Uhr, SWR SR

So, 16.12.18, 00:05 Uhr, 3sat

Nächste Woche gibt es dann keine neue folge der Talkrunde mit Sandra Maischberger im Ersten zu sehen. (AZ)

