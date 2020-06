vor 18 Min.

"Galileo Big Pictures": Vorschau und Sendetermin - Übertragung am 13. und 14.06.20

Alle Infos zu "Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens" gibt es hier - alles rund um Sendetermin, Übertragung und Inhalt erhalten Sie in dieser Vorschau.

Von Monique Neubauer

Die Rankingshow "Galileo Big Pictures" ist wieder mit einer neuen Sendung im Fernsehen zu sehen. Dieses Mal geht es um "Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens". In der Sendung werden sowohl emotionale als auch bedeutende Fotos aus aller Welt gezeigt. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Aiman Abdallah.

In unserer Vorschau finden sie alle wichtigen Infos zum Sendetermin, den Wiederholungen sowie zu Inhalt und Übertragung von "Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens".

Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens": Vorschau auf den 13. Juni 2020

Das sind die Informationen zur Folge:

Sendetermin

"Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens" läuft am Samstag, den 13. Juni 2020, um 20.15 Uhr bei ProSieben. Außerdem wird es zwei Wiederholungen der Bilder-Rankingshow geben.

Datum Uhrzeit Sender Samstag, 13.06.2020 20.15 Uhr ProSieben Sonntag, 14.06.2020 01.15 Uhr ProSieben Sonntag, 14.06.2020 12.55 Uhr ProSieben



Inhalt

Aiman Abdallah präsentiert einmal mehr eine Reihe an beeindruckenden und emotionalen Bildern. In "Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens" sollen die Geschichten hinter den Bildern erzählt werden. So wird zum Beispiel der Moment gezeigt, als Barack Obama zum US-Präsidenten gewählt wurde. Er hält auf dem Bild mit seiner Schwiegermama Händchen, während die Wahlergebnisse verkündet werden.

Außerdem wird das Gesicht hinter der Teletubbies-Sonne gezeigt: Jess Smith war gerade mal neun Monate alt, als sie für die Rolle ihres Lebens gecastet wurde. Heute ist sie 24 Jahre alt und hat selbst ein Kind. Diese und 48 weitere Fotos und Storys hinter den Bildern sehen sie in "Galileo Big Pictures: Die Bilder unseres Lebens". (mne)

