"Game of Thrones": Folge 3 war die längste Episode der Serie

Bei "Game of Thrones" findet heute in Folge 3 die Schlacht gegen die Weißen Wanderer statt.

In der Nacht auf Montag lief die 3. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones". In der Episode bekamen die Fans die langersehnte Schlacht gegen die Weißen Wanderer zu sehen.

"Game of Thrones", Staffel 8: Folge 3 mit Rekordlänge

Gestern Nacht erschien endlich die von den Fans langersehnte dritte Folge der finalen Staffel von "Game of Thrones". Passend zur "Längsten Nacht" war auch die Episode die Längste ihrer Art. Bei einer Spielzeit von einer Stunde und 22 Minuten konnten sich die Fans auf ein Feuerwerk aus Dramatik und Spannung einstellen.

Folge 3 von "Game of Thrones": Die Schlacht um Winterfell

Schon vor Folge 3 spitzte sich die Lage zu. Fast alle Protagonisten befanden sich in Winterfell und bereiteten sich auf die entscheidende Schlacht gegen die Weißen Wanderer vor. Alle Vorbereitungen wurden getroffen, um für die unmittelbar bevorstehende Schlacht mit den Untoten gerüstet zu sein. Auf Winterfell wurden Katapulte bereitgestellt und Schwerter vorbereitet, um gegen die Armee des Nachtkönigs bestehen zu können.

Gestern Nacht fand nun in Folge 3 die entscheidende Schlacht um Winterfell statt. Die Untoten standen der Armee der Lebenden gegenüber. In der vordersten Reihe der Lebenden kämpften die Dothraki auf ihren Pferden, dahinter folgte eine Reihe von Katapulten und die Armee der Unbefleckten. Jon und Daenerys waren auf den Drachen außerhalb der Festung positioniert, um einen Überraschungsangriff von oben zu starten.

"Game of Thrones": Wer stirbt in Folge 3?

In der großen Schlacht um Winterfell kommen in gewohnter "Game of Thrones"-Manier einige der beliebten Charaktere ums Leben. Während sich Tyrion und Sansa beim großen Kampf gegen den Nachtkönig und seine Armee mit den Frauen und Kindern in Sicherheit befinden, überstehen einige Figuren den finalen Krieg nicht. Jorah, Eddison Tollet, Lyanna Mormont und Beric Dondarrion überleben die Schlacht um Winterfell nicht. Auch Theon Graufreud stirbt im Kampf und wird vom Nachtkönig persönlich getötet. Ebenso erfüllt sich die Prophezeiung von Melisandre die bereits vorher weiß, dass sie zum Morgengrauen tot sein wird.

Wird der Nachtkönig in Folge 3 von "Game of Thrones" besiegt?

Auch wenn nicht alle Charaktere Folge 3 von "Game of Thrones" überstehen, gibt es am Ende der dramatischen Schlacht ein Happy End: Arya gelingt es, den Nachtkönig mit einem gekonnten Stich und die Brust zu töten und damit die Armee von Untoten endgültig zu besiegen. Wer jedoch letztlich den eisernen Thron besteigt, bleibt nach wie vor offen.

Wie es bei Game of Thrones weiter geht, können Fans nächsten Sonntag um 3 Uhr sehen. (AZ)

