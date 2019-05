vor 48 Min.

"Game of Thrones" Folge 4: Der letzte Krieg beginnt

In der Nacht auf Montag läuft die 4. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones". In der letzten Folge haben die Helden den Nachtkönig besiegt. So geht es heute weiter.

Seit dem 22. April, um 3 Uhr in der Nacht lässt sich die neue Folge in Deutschland sehen. Hier bekommen Sie mehr Informationen dazu: Game of Thrones, Staffel 8: Neue Folgen legal im TV und Stream sehen.

"Game of Thrones" Folge 4: Der Kampf um den Eisernen Thron

Die große Schlacht ist gewonnen. Die vereinten Kräfte des Nordens haben es gemeinsam mit der Streitmacht von Daenerys Targaryen geschafft den Nachtkönig endgültig zu besiegen und die lange Nacht abzuwenden. Doch nun haben Jon Schnee, oder besser Aegon Targaryen, und seine Tante Daenerys ein neues Ziel vor Augen: Den Eisernen Thron.

Dieser wird nach wie vor von Cersei Lennister besetzt, die von Euron Graufreud und seiner immensen Marineflotte unterstützt wird. Aber damit nicht genug: Mit dem Gold von Haus Tyrell konnte Cersei die Schulden bei der Eisernen Bank begleichen und zusätzlich die "Gioldene Kompanie", eine Söldnerkompanie aus Essos, anheuern. Selbst Jaime Lennister, ihr Geliebter und Bruder, konnte ihre hasserfüllten Machenschaften nicht länger ertragen und schloss sich der Armee im Norden an, die nun den Blick in Richtung Königsmund wendet.

"Game of Thrones" Folge 4: Aufbruch in den Süden

Zu Beginn des offiziellen Trailers von HBO zur neuen Folge sagt Daenerys Targaryen: "Wir haben den großen Krieg gewonnen, jetzt werden wir den letzten Krieg gewinnen". Man sieht wie ihre übrig gebliebenen Truppen, die große Schlacht mit dem Nachtkönig hat zahllose Opfer gefordert, Winterfell in Formation verlassen. Außerdem sieht man Daenerys Drachen über ein Schiff fliegen, was andeutet, dass der Aufbruch unmittelbar bevorsteht. Der Trailer endet mit diesen Worten der Drachenmutter: "Wir werden sie ausrupfen, mit Stumpf und Stiel!" Gemeint ist natürlich Cersei Lennister, die mit der Verstärkung der Goldenen Kompanie eine ernste Bedrohung für die Helden des Nordens darstellt. (AZ)

