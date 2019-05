11:57 Uhr

"Game of Thrones" Folge 5: Kampf um den eisernen Thron spitzt sich zu

In der Nacht auf Montag läuft die 5. Folge der 8. Staffel von "Game of Thrones". Der Preview-Trailer lässt eine große Schlacht um Königmund erwarten.

Seit dem 22. April, um 3 Uhr in der Nacht lässt sich die neue Staffel in Deutschland sehen. In der Nacht auf Montag läuft Folge 5 im TV. Hier bekommen Sie mehr Informationen dazu: Game of Thrones, Staffel 8: Neue Folgen legal im TV und Stream sehen.

"Game of Thrones" Folge 5: Kommt es zur Schlacht um Königsmund?

Cersei lässt in der Vorschau auf Folge 5 ihre Waffen spielen, während sich Jon Schnee und seine Verbündeten sich für die nächste große Schlacht bereit halten. Der Kampf um den Eisernen Thron geht in die Endphase. In Folge 4 hat sich der Konflikt zwischen Cersei und Daenerys zugespitzt. Die beiden könnten im Kampf um den Eisernen Thron bis zum Äußersten gehen und die unschuldige Bevölkerung von Königsmund in den Tod reißen.

Im Teaser steht Cersei steht an einem Fenster, dass dem ähnelt, an dem sie in der sechsten Staffel die Explosion der Großen Septe beobachtete. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie bald die erneute Zerstörung von Königsmund erlebt. Damals triumphierte Cersei noch. Diesmal könnte sie ihre Entscheidung bitter bereuen.

Jon Schnee wartet währenddessen zusammen mit Tyrion, Ser Davos und Grauer Wurm vor den Toren von Königsmund auf die Ankunft der Goldenen Kompanie. Außerdem wird Euron Graufreuds Flotte in einer Bucht gezeigt. Im Off ist Drogons Schrei, während Euron furchtsam in den wolkenverhangenen Himmel blickt. Daenerys ist diesmal auf ihn vorbereitet.

"Game of Thrones" Folge 5: Jaime und Cersei könnten sich wiedersehen

In der Vorschau ist nur ein Teil der Figuren zu sehen, die in der kommenden Folge eine Rolle spielen könnten. Arya und Sandor alias der "Bluthund" haben sich in Folge 4 nach Königsmund aufgemacht, mit dem Ziel jeweils Cersei und Gregor "Der Berg" Clegane zu töten.

Jaime ist ebenfalls zu einem letzten Wiedersehen mit Cersei unterwegs. Und Varys hat sich gegen Daenerys verschworen, weil er Jon für den besseren König hält. Wird er in Folge 5 für seine Intrigen bezahlen müssen? (AZ)

