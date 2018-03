06:53 Uhr

"Game of Thrones": Staffel 7 auf Deutsch live im Free-TV und Stream

Die 7. Staffel von "Game of Thrones" läuft kommenden Samstag zum letzten Mal live auf RTL 2. Die "GoT"-Folgen sind auf Deutsch auch online im Stream verfügbar.

"Game of Thrones" kehrte am 10. Februar mit Staffel 7 ins deutsche Free-TV zurück. RTL 2 zeigt die sieben neuen Folgen an vier Sendeterminen - auf Deutsch.

Staffel 7 lief letzten Sommer bereits in den USA und im deutschen Pay-TV auf Sky. Bei Fans wurden die sieben Folgen mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Lob gab es für das hohe Tempo und das Zusammentreffen vieler Protagonisten - vor allem Daenerys Targaryen sorgt mit ihrer Ankunft für frischen Wind.

Oft wurde aber kritisiert, dass die Geschichte in manchen Folgen unausgereift und gehetzt wirkte. Das ist für "Game of Thrones" ungewöhnlich. Die Serie wird nämlich vor allem für den komplexen und durchdachten Plot von Fans und Kritikern gefeiert.

Wer auf die Ausstrahlung im deutschen Free-TV gewartet hat, kann sich aber dem 10. Februar selbst ein Bild machen. Staffel 7 von "Game of Thrones" läuft dann nicht nur im TV, sondern wird von RTL 2 auch im Stream gezeigt. Hier bekommen Sie die Infos dazu.

RTL 2 zeigt Staffel 7 von "Game of Thrones": Die Sendetermine

RTL 2 strahlt die sieben neuen Folgen von "Game of Thrones" an vier Samstagen aus. An den ersten drei Samstagen laufen jeweils zwei Episoden, bevor dann am 3. März das 80 Minuten lange Finale von Staffel 7 gesendet wird. Hier die Sendetermine in der Übersicht:

10. Februar, 20.15 Uhr - Folge 1: Drachenstein und Folge 2: Sturmtochte r

17. Februar, 20.15 Uhr - Folge 3: Die Gerechtigkeit der Königin und Folge 4: Kriegsbeute

24. Februar, 20.15 Uhr - Folge 5: Ostwacht und Folge 6: Jenseits der Mauer

3. März, 20.15 Uhr - Folge 7: Der Drache und der Wolf

"Game of Thrones": Staffel 7 auf Deutsch - im Free-TV und als Stream

RTL 2 zeigt Staffel 7 von "Game of Thrones" nicht nur im Free-TV, sondern auch im Stream - der allerdings nicht kostenlos ist. Genau wie RTL oder auch Vox bietet RTL 2 diesen Service nämlich hier auf dieser Seite über TV Now Plus an. Das ist nur in den ersten 30 Tagen kostenlos. Danach fallen laut Sender 2,99 Euro pro Monat an. Das Abo sei monatlich kündbar.

Nach dem Finale am 3. März müssen Fans übrigens lange auf neue Folgen von "Game of Thrones" warten. Die achte und letzte Staffel läuft nämlich erst 2019 in den USA und im Pay-TV - wahrscheinlich im April. Bis sie im Free-TV auf Deutsch zu sehen ist, könnte es daher Ende 2019 oder sogar 2020 werden. (AZ)

Neuigkeiten zu "Game of Thrones" lesen Sie in unserem News-Blog.

