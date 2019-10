vor 51 Min.

"Game of Thrones", Staffel 8 erstmals im Free-TV: Sendetermine und Stream

"Game of Thrones": Staffel 8 läuft in Deutschland zum ersten Mal im Free-TV auf RTL 2. Bei uns finden Sie die Sendetermine.

Endlich ist Staffel 8 von "Game of Thrones" auch im Deutschland im Free-TV zu sehen. Die Serie läuft im Fernsehen und Stream auf RTL 2. Infos zur Übertragung und Sendeterminen: hier.

Staffel 8 ist auch gleichzeitig die letzte Staffel von "Game of Thrones". In den finalen Folgen der Serie entscheidet sich, wer es am Ende schafft sich den Eisernen Thron zu sichern und damit über Westeros zu herrschen. Bisher waren die Episoden der letzten Staffel nur kostenpflichtig bei Sky abrufbar, nun wird das spannende Finale der Serie auch im Free-TV übertragen. Die Rechte dazu hat sich RTL 2 gesichert. Der Sender bietet neben der Übertragung im Fernsehen auch einen Live-Stream an.

In der finalen Staffel passiert viel: Jon Schnee und Daenerys Targaryen kämpfen gegen den Nachtkönig, der mit Weißen Wanderern und einem untoten Drachen durch die Mauer gebrochen ist. Gleichzeitig bleibt die Bedrohung durch Cersei bestehen, die Königsmund verteidigen möchte.

Das Ganze wird nur in sechs Folgen zu Ende erzählt. RTL 2 zeigt diese an drei Samstagen und dazu auch noch die Dokumentation "The Last Watch". Bevor wird über die Übertragung im TV und Stream informieren, finden Sie hier die Sendetermine.

"Game of Thrones", Staffel 8: Sendetermine im Free-TV auf RTL 2 in Deutschland

Es ist schon eine Tradition, dass RTL 2 mehrere Folgen von "Game of Thrones" hintereinander zeigt. Auch bei Staffel 8 ist das der Fall. Die sechs Folgen sind an drei Samstagen zu sehen. Das sind die Sendetermine:

Am Samstag, 12.10.19 laufen ab 20.15 Uhr die Folgen 1 bis 3.

Am Samstag, 19.10.19 laufen ab 20.15 Uhr die Folgen 4 und 5.

Am Samstag, 26.10.19 laufen ab 20.15 Uhr die letzte Folge 6 und die Dokumentation "The Last Watch".

Die Längen der Folgen unterscheiden sich übrigens deutlich, weswegen sie nicht gleichmäßig auf die Sendetermine verteilt sind. Die Episoden 1 bis 3 dauern zwischen 54 Minuten und einer Stunde. Die letzten drei Folgen haben hingegen alle eine Laufzeit von etwa 90 Minuten.

Übertragung: Staffel 8 von "Game of Thrones" im Fernsehen und Stream

"Game of Thrones" lässt sich auf RTL 2 kostenlos im Free-TV sehen. Der Live-Stream ist leider nicht gratis. RTL 2 läuft nämlich hier auf dieser Seite über den Service TVNow. Dafür fallen 4,99 Euro im Monat an. Laut Sender ist der Abo monatlich kündbar.

Wer noch keine Kunde ist, hat doch noch eine Chance, "Game of Thrones" direkt am Samstagabend umsonst im Stream zu sehen: Es gibt nämlich eine kostenlose Testphase von 30 Tagen.

"Game of Thrones", Staffel 8: Wiederholung gratis im Stream auf RTL 2

Wer die Folgen nicht sofort sehen muss, kann sie übrigens als Wiederholung kostenlos im Stream sehen. Wie RTL 2 angekündigt hat, lassen sich die Episoden sieben Tage nach der jeweiligen Ausstrahlung kostenlos im Stream über TVNow aufrufen.

Hier lesen Sie unsere Kritiken zur Folge 1 von Staffel 8 und zum Finale, die wir zu Erstausstrahlung geschrieben hatten. Aber Achtung: Die Texte enthalten Spoiler .

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen