"Game of Thrones"-Star Sophie Turner hat in Las Vegas geheiratet

Sophie Turner, die in "Game of Thrones" Sansa Stark spielt, hat am 1. Mai ihren langjährigen Partner, Joe Jonas, in Las Vegas geheiratet.

In "Game of Thrones" gehört Sophie Turner dem Hause Stark an. Im wahren Leben könnte es nach ihrer Blitzhochzeit in Las Vegas wohl bald Jonas heißen.

Kaum waren die Billboard Music Awards 2019 vorbei, ging es für die "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner (23) und ihren Verlobten, den Sänger Joe Jonas (29), zum nächsten Event: ihre eigene Hochzeit. Umso praktischer war es wohl, dass die Awards in Las Vegas verliehen wurden - ein berüchtigter Ort, um sich mehr oder weniger spontan das "Ja"-Wort zu geben.

Blitzhochzeit in Las Vegas: Sophie Turner und Joe Jonas haben Lolly-Eheringe

In einem Instagram-Live-Video zeichnet der anwesende DJ Diplo die Hochzeit der beiden Stars auf. Genau so, wie man sich eine Vegas-Hochzeit vorstellt, stehen sich Turner und Jonas schlicht gekleidet einem Elvis-Imitator gegenüber. Im Laufe der Zeremonie geben sie sich das Eheversprechen und lecken zwischendurch an ihren Eheringen - tatsächlich handelt es sich dabei um Lolly-Ringe, die dafür bestens geeignet sind.

Zum Schluss singt Elvis dem frisch verheirateten Paar ein kleines Ständchen, wobei sich Turner und Jonas nicht davor scheuen, ihre Tanzkünste zu präsentieren. Auch die Brüder von Joe Jonas, Nick und Kevin, die zusammen als "Jonas Brothers"-Band erst kürzlich ihr Comeback feierten, waren bei der Hochzeit anwesend.

Hochzeit von Sophie Turner und Joe Jonas: Ein "Game of Thrones"-Star hat wohl gefehlt

Bei den Billboard Music Awards 2019 trat Turners frischgebackener Ehemann kurz zuvor noch mit seinen Brüdern zusammen auf, um ihren neuen Hit-Song "Sucker" zu performen. Da fieberten auch noch Nick Jonas' Ehefrau, Priyanka Chopra, und Danielle Jonas, Ehepartnerin von Kevin Jonas, mit. Bei der Video-Aufzeichnung der Blitzhochzeit von Turner und Jonas waren die beiden allerdings nicht zu erkennen.

Laut E-News fehlte jedoch eine wichtige Person bei der Hochzeit der "Game of Thrones"-Schauspielerin: Kollegin und Freundin Maisie Williams (22). Bereits Anfang 2018 gab Williams dem britischen Berichterstatter Radio Times gegenüber bekannt, zu Turners Brautjungfer ernannt worden zu sein. Dass Williams bei Turners Eheschließung in Vegas fehlte, lässt wohl auf eine größere Zeremonie zu einem späteren Zeitpunkt hoffen. (rlb)

