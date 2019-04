18:26 Uhr

"Game of Thrones": Start von Staffel 8 mit Wiedersehen auf Winterfell

Am Montag startet Staffel 8 von "Game of Thrones" mit Folge 1. Jon Schnee und Daenerys Targaryen führen den Kampf gegen den Nachtkönig an.

"Game of Thrones" läutet mit Folge 1 von Staffel 8 den Anfang vom Ende ein. Vor den Schlachten gibt es erst einmal viele Wiedersehen. Hier unsere Vorschau.

Für Fans von "Game of Thrones" ist Folge 1 von Staffel 8 auf jeden Fall was ganz Besonderes. Schließlich haben sie seit August 2017 darauf gewartet, dass die Geschichte weitererzählt wird - und sind sich gleichzeitig bewusst, dass insgesamt nur noch sechs Episoden übrig sind. Heute Nacht läuft endlich die erste Folge. Die letzte Staffel verspricht große Schlachten und die Antwort auf die Frage, wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen wird.

"Game of Thrones": In Folge 1 von Staffel 8 trifft Sansa Daenerys

Staffel 7 hatte viele der zahlreichen Handlungsstränge und Charaktere von "Game of Thrones" zusammengeführt. Und Folge 1 von Staffel 8 macht damit weiter: Jon Schnee kehrt mit Daenerys Targaryen samt ihrer Armee und Drachen nach Winterfell zurück. Dort erwarten ihn viele Wiedersehen - schließlich sind in seiner Abwesenheit Arya und Bran Stark auf der Burg eingetroffen.

Sansa Stark sieht außerdem Tyrion Lennister wieder - und trifft zum ersten Mal Daenerys. Es ist zu erwarten, dass nicht alle Verbündeten der Starks begeistert davon sein werden, sich mit einer Targaryen zusammenzuschließen. Im Angesicht der nahen Gefahr durch den Nachtkönig und seiner Armee werden sich alle Seiten aber wohl schnell einigen können.

Aus vorab veröffentlichten Szenen ist auf jeden Fall bekannt, dass Sansa die Burg an die Mutter der Drachen übergibt - mit den Worten: "Winterfell gehört Euch." Sichtlich Eindruck machen auch die beiden Drachen, die über die Burg und die verschneite Landschaft kreisen.

Das ist "Game of Thrones" 1 / 6 Zurück Vorwärts Vorlage: Die Fernsehserie "Game of Thrones" basiert auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin. Im Jahr 2011 erschien der fünfte von sieben geplanten Bänden.

Genre: "Game of Thrones" ist eine Fantasy-Geschichte. Sie setzt Elemente wie Drachen oder Magie aber nur sehr sparsam ein. Martin zeichnet eine Zeit nach, die an das europäische Mittelalter erinnert. Dabei stellt er nicht wie sonst üblich einen Kampf zwischen Gut und Böse dar - alle Charaktere besitzen vielschichtige Eigenschaften.

Welt: Der Großteil der Handlung spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Hier liegen die sieben Königreiche, die vor Ort jeweils von einer einflussreichen Adelsfamilie geführt werden. Übergeordnet regiert ein König oder eine Königin den gesamten Kontinent, der oder die in der Hauptstadt Königsmund auf dem sogenannten Eisernen Thron sitzt.

Handlung: Wie der Name der Serie schon sagt, bestimmt der Kampf um den Thron die Handlung. Mehrere der Adelsfamilien beanspruchen die Herrschaft über die sieben Reiche für sich. Es geht um Lügen, Intrigen und Kriege. Dabei geht es oft recht grausam und blutig zu.

Gefahr von Außen: Im Norden grenzt eine Eisebene an Westeros, in der Untote leben. Der Kampf gegen sie wird im Mittelpunkt von Staffel 8 stehen.

Charaktere: Die Geschichte wechselt in jeder Folge mehrmals zwischen den vielen verschiedenen, adeligen Hauptcharakteren. Das Besondere an der Serie ist: Auch beliebte Protagonisten sind nicht vom Serien-Tod gefeit - was mehrfach schon die Fangemeinde schockte.

Vorschau: Welche Pläne hat Cersei in Staffel 8 von "Game of Thrones"?

Alles läuft in Staffel 8 von "Game of Thrones" auf den Kampf gegen den Nachtkönig hinaus. Die Zahl der Handlungsstränge ist mittlerweile drastisch gesunken, dennoch beschränkt sich die Geschichte nicht nur auf die Ereignisse im Norden. Cersei verfolgt nämlich ihre eigenen Pläne.

Die Königin hat Euron Graufreud nach Essos geschickt, um die Goldene Kompanie anzuheuern. Diese gilt als die berüchtigste Gruppe von Söldnern, die um die 20.000 Kämpfer umfassen soll. Mit dieser Unterstützung will Cersei wohl ihre Macht sichern.

Die Frage ist, welche Rolle Tyrion dabei spielen wird. Am Ende von Staffel 7 wurde angedeutet, dass er Daenerys und Jon für seine Schwester verraten könnte.

Folge 1 von Staffel 8 führt "Game of Thrones" an diesem Montag, 15.4.19, fort. Ab 3 Uhr in der Nacht lässt sie sich auch in Deutschland sehen. Hier bekommen Sie mehr Informationen dazu: Game of Thrones, Staffel 8: Neue Folgen legal im TV und Stream sehen. (sge)

