vor 47 Min.

Game of Thrones: Was Zuschauer zu Beginn von Staffel 8 wissen müssen

Was erwartet Jon Schnee (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in der letzten Staffel von Game of Thrones?

"Game of Thrones" endet bald mit Staffel 8. Wir frischen schnell das Gedächtnis auf und erklären, was in Staffel 7 passiert ist.

Am 15. April ist es so weit: Die achte Staffel von Game of Thrones startet. Die Fans erfahren endlich, wie der Kampf um den Eisernen Thron endet. Aber wie war das eigentlich noch einmal mit den Starks und den Lennisters? Welcher Charakter weilt noch unter den Lebenden? Nach 67 Folgen á knapp 60 Minuten kann man da schnell den Überblick verlieren.

Wir helfen Ihnen auf die Sprünge und erklären, was Sie wissen müssen, welche Charaktere wichtig sind und wie sie ihren Weg in die finale Staffel geschafft haben. Und vielleicht das Wichtigste: Welche Charaktere leben überhaupt noch? Natürlich sollte klar sein, dass das nicht ohne Spoiler funktioniert. Also wer noch nicht alle Folgen gesehen hat, sollte das schnell noch nachholen. Alle anderen lesen unsere Übersicht:

Die wichtigsten Infos zur Staffel 8 von Game of Thrones:

Die Starks

Von den einst sieben wichtigen Starks leben nur noch drei: Sansa (Sophie Turner), Arya (Maisie Williams) und Bran (Isaac Hempstead-Wright). Jon Schnee (Kit Harington) ist im Grunde nur noch ein halber Stark (siehe Die Targaryens).

Sansa muss eine Menge mitmachen. Erst ist sie dem verrückten König Joffrey (Jack Gleeson) als Gemahlin versprochen, dann wird sie mit Tyrion Lennister (Peter Dinklage) verheiratet. Dank der Hilfe von Kleinfinger (Aidan Gillen) kann sie aus der Hauptstadt fliehen, nur um an den nächsten Widerling zu geraten. Ramsay Bolton (Iwan Rheon) heiratet Sansa. Doch sie flüchtet und kehrt später mit Jon Schnee zurück. Als älteste lebende Stark Tochter ist sie nun das Oberhaupt der Familie und Regentin von Winterfell.

Hier sehen Sie den ersten Trailer zu Staffel 8 von "Game of Thrones".

Arya macht eine ähnliche haarsträubende Odyssee durch, bevor sie wieder in ihrer Heimat Winterfell ankommt. Nach der Hinrichtung ihres Vaters flüchtet sie als Junge verkleidet aus der Hauptstadt, wird dann von Soldaten der Lennisters gefangen genommen. Nach einer weiteren Flucht findet sie sich mit einem kurzen Aufenthalt bei der Bruderschaft ohne Banner in den Händen von Sandor Clegane, genannt der "Bluthund", (Rory McCann) wieder. Später wird sie in Braavos zur Attentäterin ausgebildet - und kehrt dann nach Winterfell zurück.

Bran ist nach seinem Sturz aus Staffel 1 gelähmt und wird von Hodor (Kristian Nairn) getragen. Zusammen mit den Geschwistern Jojen (Thomas Brodie-Sangster) und Meera Reet (Ellie Kendrick) sucht er nördlich der Mauer nach dem Dreiäugigen Raben (Max von Sydow). Dieser lehrt ihn, in die Vergangenheit zu sehen. Verfolgt vom Nachtkönig und seinen Untoten flüchten sie wieder nach Winterfell, wo er dank seiner Fähigkeiten so manches Geheimnis lüftet. Noch auf der Flucht bleibt Hodor zurück und stirbt.

Die Graufreuds

Von den Eisernen Inseln schwärmen die Eisenmänner aus, um Dörfer und Städte zu plündern. Theon Graufreund (Alfie Allen) wird nach dem Aufstand seines Vaters Balon (Patrick Malahide) als Geißel bei den Starks aufgezogen. Seine Schwester Asha (Gemma Whelan) wächst dagegen bei ihrem Vater auf. Bleibt nur noch Onkel Euron (Pilou Asbæk) übrig, der das Haus Lennister unterstützt.

Theon verrät die Starks und fällt ihnen in den Rücken. Er erobert Winterfell und herrscht mit harter Hand. Doch dann wird er selbst von seinen Männern hintergangen und zurückgelassen. In den Händen von Ramsay Bolton wird er gefoltert und kastriert. Als gebrochener Mann dient er seinem Peiniger, bevor er sich zusammen mit Sansa absetzen kann. Als seine Schwester von Euron entführt wird, beschließt er, sie nach langem hin und her doch zu retten.

Asha ist eine große Kriegerin und Anführerin. Mit einem Teil ihrer Flotte will sie sich gegen ihren Onkel auflehnen, unterliegt aber in einer entscheidenden Schlacht. Schlimmer noch: Sie wird von Euron entführt.

Euron kehrt nach Jahren des Exils zurück, nur um seinen eigenen älteren Bruder Balon zu töten und die Kontrolle über die Eisernen Inseln zu übernehmen. Er tut sich mit Cersei Lennister zusammen, um die Targaryens und die Reste seiner Familie zu bekämpfen.

Die Lennisters

Das Haus Lennister ist das reichste und mächtigste der sieben Königslande. Nach dem Tod von Robert Baratheon besteigt noch in der ersten Staffel Joffrey (Jack Gleeson) den Eisernen Thron. Damit ist zum ersten Mal ein Lennister König von Westeros. Später wird der Tyrann Joffrey ermordet und ein Krieg entbrennt. Das Ziel des Hauses Lennister: Die Macht über die sieben Königslande erhalten.

Cersei, einst Königsgattin von Robert Baratheon, dann Königsmutter von Joffrey wird am Ende der sechsten Staffel von Game of Thrones selbst Königin der sieben Königslande. Ihre Position ist in Gefahr. Im Lauf der siebten Staffel lässt sie Tyrene und Myrcella Sand ermorden und schickt eine Armee nach Rosengarten. Dort besiegt sie das Haus Tyrell. Kurz nach der Schlacht, an der auch ihr Bruder Jamie Lennister teilnimmt, taucht Daenarys Targaryen mit ihrem Drachen Drogon auf und greift die Lennister-Armee an. Jamie überlebt gerade so und überzeugt seine Schwester von einem Waffenstillstand.

Tyrion Lennister hat schon lange die Seiten gewechselt und ist zum Berater von Daenerys Targaryen aufgestiegen, der Widersacherin Cerseis. Obwohl er ihr von einem Angriff auf die Lennister-Armee abrät, greift Daenerys an. Später schafft er es, seine Schwester Cersei von der Untoten-Bedrohung aus dem Norden zu überzeugen und weist darauf hin, dass diese dringender sei als der Krieg mit Daenerys. Cersei lehnt jedoch ab und hofft darauf, dass sich ihre Gegner gegenseitig ausschalten werden. Sie schickt Euron nach Essos, um die Goldene Kompanie, die mächtigste und teuerste Söldnerarmee, abzuholen. Abzuwarten bleibt, was sie mit der Goldenen Kompanie vorhat.

Jamie wiederum sorgte dafür, dass sich Tyrion und Cersei treffen können und unterstützt Tyrion. Nachdem Cersei jedoch nichts gegen den Nachtkönig unternehmen will, verlässt er sie und geht nach Norden. Cersei bleibt allein zurück.

Cersei und Jamie Lennister trennen sich in der siebten Staffel von Game of Thrones. Bild: Helen Sloan, HBO

Targaryen

Die siebte Staffel hatte eine Überraschung für viele Game-of-Thrones-Fans parat. Seit dem Tod von Daenarys Bruder Viserys ging man davon aus, sie sei die letzte Targaryen. Doch dann bestätigten die Serienmacher eine weit verbreitete Fantheorie: Jon Schnee ist eigentlich Aegon Targaryen, der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark - und damit nicht der Bastard, für den ihn alle hielten.

Daenarys kommt in Staffel 7 in Drachenstein an und schickt ihre Armee gegen die Lennisters nach Casterlystein, die zu dem Zeitpunkt bereits auf Rosengarten marschieren. Mit ihrer Armee und dem Drachen Drogon stellt sie sich den Lennisters. Drogon wird bei dem Angriff verletzt, sie gewinnt die Schlacht aber.

Jon und Daenerys treffen sich. Sie fordert ihn auf, ihr Treue zu schwören. Jon lehnt das als König des Nordens ab und betont die Bedrohung nördlich der Mauer. Er leitet eine Expedition in den Norden, wird dort aber mitsamt seiner Truppen von einer Horde Weißer Wanderer eingeschlossen. In letzter Sekunde kommt Daenerys mit ihren Drachen und befreit die Expedition. Dem Nachtkönig gelingt es jedoch, einen ihrer Drachen zu töten und auf seine Seite zu holen. Fortan verfügen die Weißen Wanderer also über einen untoten Drachen, der am Ende von Staffel 7 auch noch zeigt, was er kann. Jon und Daenerys kommen sich schließlich näher und haben Sex. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, der Zuschauer aber schon: Die beiden sind miteinander verwandt.

Jorah, Varys und Samwell: Wer kämpft auf welcher Seite bei Game of Thrones?

Wichtige Nebencharaktere

Neben den großen Familien gibt es auch viele kleinere Charaktere, die auch große Rollen im Kampf um den Eisernen Thron spielen.

Varys (Conleth Hill) ist einer der wichtigen Strippenzieher hinter den Kulissen. Vor allem mit seinen vielen Spionen sammelt der Eunuch mit der markanten Glatze unentwegt Informationen. Ist er anfangs noch Mitglied des Kleinen Rates, hilft er später Tyrion Lennister und flüchtet mit ihm zu Daenerys Targaryen. Fortan berät und begleitet er sie.

Ser Jorah Mormont (Iain Glen) begleitet von Anfang an Daenerys Targaryen. Berät und beschützt sie. Doch als herauskommt, dass er ein Spion war, schickt sie ihn weg. Von Schuldgefühlen geplagt, trinkt er und stößt durch Zufall auf Tyrion Lennister. Er nimmt ihn gefangen und will ihn zu Daenerys bringen. Unterwegs erkrankt er an den Grauschuppen. In der Zitadelle heilt ihn Samwell Tarly von der Krankheit. Daraufhin kehrt er zu seiner Königin zurück und begleitet auch Jon Schnee jenseits der Mauer.

Gendry (Joe Dempsie) ist ein Bastard von König Robert Baratheon. Der Schmied begleitet anfangs Arya Stark, wird dann aber von der roten Frau nach Drachenstein entführt. Davos Seewert (Liam Cuningham) befreit ihn. Später findet dieser ihn wieder in der Hauptstadt und schließt sich der Sache von Daenerys Targaryen. Er begleitet Jon Schnee jenseits der Mauer.

Samwell Tarly (John Bradley-West), der früher bei der Nachtwache war und an der Seite von Jon kämpfte, lebt nun in der Zitadelle der Maester und schafft es dort, einen von ihnen von der Existenz der Weißen Wanderer zu überzeugen. Trotzdem wird er zunehmend frustriert, weil er hauptsächlich Bücher abschreiben und Nachttöpfe leeren muss. Zusammen mit seiner Freundin Goldy und ihrem Kind Sam verlässt er die Zitadelle und stiehlt einige Bücher. Die drei machen sich auf den Weg nach Winterfell, wo Sam auf Bran trifft und die beiden durch Visionen Brans herausfinden, dass Jon in Wahrheit der Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen ist.

Daenerys und Tyrion mit zwei der drei Drachen. Wie es mit ihnen in Staffel 8 weiter geht, ist unklar. Bild: HBO/Sky

Der Nachtkönig ist eine mysteriöse Gestalt. Als Anführer der Weißen Wanderer scharrt er eine Armee von Untoten um sich, um den Süden anzugreifen. Dabei hat er die Fähigkeit, Tote auferstehen zu lassen. Nachdem er einen der Drachen von Daenerys mit einem Eisspeer getötet hatte, erweckte er diesen wieder zum Leben. Mit dem untoten Drachen kann der Nachtkönig die Mauer niederreißen und so seiner Armee den Weg in die Sieben Königslanden ermöglichen. Was seine Motive sind, ist bisher noch nicht geklärt worden.

Ab dem 15. April werden Fans dann endlich erfahren, wie es um die Menschen in Westeros bestellt ist. Spannend wird vor allem der Auftritt der Goldenen Kompanie und die Invasion der Weißen Wanderer. Welche Rolle der untote Drache in der achten Staffel haben wird, ist unklar. Fest steht jedoch: Der Kampf um den Eisernen Thron wird beendet.

Mehr Infos:

News zu Games of Thrones bekommen Sie immer hier in unserem Blog.

Game of Thrones: Staffel 8 im TV und Stream - so sehen Sie die Serie in Deutschland.

Den Start-Termin zu Game of Thrones und weitere Infos finden Sie hier.

Themen Folgen