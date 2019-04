vor 18 Min.

"Game of Thrones": Wer nach Folge 3 noch lebt und wer gestorben ist

In Folge 3 der 8. Staffel ist es zur großen Schlacht zwischen der Armee der Toten und der Lebenden gekommen. Wer die Folge überlebte und wer nicht. Erhöhte Spoilerwarnung.

82 Minuten pure Spannung. Die Untoten auf der einen Seite und die Lebenden auf der anderen. Mit dabei waren fast alle Hauptcharaktere von "Game of Thrones". Nach der Folge stellt sich also die Frage, wer hat alles überlebt und wer ist gestorben? Wer Folge 3 noch nicht gesehen hat, sei hier gewarnt. Es besteht erhöhte Spoilergefahr.

Lesen Sie in unserer Übersicht, wer nach Folge 3 der 8. Staffel von "Game of Thrones" noch lebt und wer nicht:

Diese Charaktere leben noch bei "Game of Thrones"

Jon Schnee

Nach mehreren dramatischen Momenten in der Schlacht um Winterfell hat es Jon Schnee am Ende geschafft und weilt immer noch unter den Lebenden. Dabei bekam er auch ein wenig Hilfe von Daenerys, die mit ihrem Drachen eingreifen musste.

Daenerys

Und wenn wir schon bei der Drachenkönigin sind: Auch sie überlebte die Schlacht - und musste sich diesmal sogar selbst die Hände schmutzig machen. Mit einem Drachenglas-Schwert besiegte sie einige Untote, die ihr ans Leder wollten, nachdem sie unsanft von ihrem Drachen steigen musste.

Tyrion Lennister und Varys

Bei den Frauen und Kindern in der Krypta sah es anfangs recht sicher aus. Als sich dann aber die verstorbenen Starks aus ihren Gräber erhoben, wurde es schnell hektisch und sehr blutig. Doch Tyrion Lennister überlebte den Kampf. Damit bleibt er die Hand der Königin. Und auch der andere Berater der Königin, Varys, blieb am Leben.

Sansa Stark

Sie befand sich ebenfalls in der Krypta und überlebte den Kampf. Dabei konnte man als Zuschauer fast vermuten, dass Sansa lieber den Freitod wählen würde, als sich von den Untoten töten zu lassen.

Missandei und Grauer Wurm

Die beiden engsten Vertrauten der Drachenkönigin überleben die Schlacht. Während Missandei mit den anderen Frauen und Kindern in der Krypta bleibt, kämpft Grauer Wurm anfangs noch Seite an Seite mit den Unbefleckten vor Winterfell.

Jaime Lennister, Sandor Clegane, Brienne von Tarth, Podrick Payne, Tormund, Davos Seewert, Gendry

Sie standen alle in der vordersten Reihe der Schlacht. Nachdem der Kampf vor den Toren der Burg verloren ist, zogen sie sich in den Innenhof zurück. Welle um Welle von Untoten schlugen sie zurück.

Samwell Tarly, Goldy und der kleine Sam

Ungewohnt für Samwell Tarly steht er mutig mit den anderen Kämpfern vor der Burg und später dann im Innenhof. Ein, zwei Mal sieht es ganz schlecht für ihn aus, doch am Ende überlebt er die Schlacht. Während des Kampfes verstecken sich Goldy und der kleine Sam in der Krypta und überstehen ebenfalls die Schlacht.

Geist

Viel zu sehen ist von dem Schattenwolf in der Folge nicht. Dabei befindet er sich in der ersten Angriffswelle. Zusammen mit den Dothraki attackiert er die Arme der Toten gleich zu Beginn der Folge. Man konnte schon mit dem Schlimmsten rechnen, doch - Spoiler - in der Vorschau zur nächsten Folge haben ihn Fans schon entdeckt.

Arya und Bran Stark

Die beiden Stark-Geschwister machen es spannend bis zum Schluss. Während der Nachtkönig vor dem wehrlosen Bran im Götterhain steht und eigentlich nur noch zustoßen muss, taucht überraschend Arya auf und ersticht den Anführer der Toten. Die Folge: Alle Weißen Wanderer und Untoten zerfallen und die Schlacht ist vorüber. Das bringt uns auch gleich zu den Charakteren, die die Kämpfe nicht überlebt haben.

"Game of Thrones": Diese Charaktere sind gestorben

Der Nachtkönig, die Weißen Wanderer und die Armee der Toten

Wie schon oben erwähnt, kann Arya Stark mit nur einem Dolchstoß den Nachtkönig in einer überraschenden Aktion töten. In der Folge sterben alle Weißen Wanderer und die gesamte Armee der Toten. Auch der untote Drache zerfällt nach dem Tod des Anführers. Dabei sah es bis zu diesem Zeitpunkt so aus, als könnte nichts den Nachtkönig aufhalten.

Jorah Mormont

Bis zuletzt kämpfte der Ritter an der Seite seiner Drachenkönig Daenerys. Gemeinsam schlugen sie unzählige Untote zurück. Dabei zog sich Jorah Mormont zahlreiche Wunden zu, die ihm schlussendlich das Leben kosteten.

Theon Graufreud

Erst war er ein kleiner Nebencharakter, dann ein Fiesling, zwischendurch ein Opfer und zum Schluss ein wahrer Held: Theon Graufreud beschützte bei der Schlacht von Winterfell Bran Stark. Dabei schlug er viele Untote nieder. Doch am Ende konnte er gegen den Nachtkönig nicht gewinnen. Im Zweikampf unterlag er dem Anführer der Toten.

Beric Dondarrion

Ähnlich wie Jorah Mormont muss er zahlreiche Verletzungen einstecken, bevor er entkräftet stirbt. Davor hat er aber zusammen mit Sandor Clegane Arya Stark vor vielen Untoten gerettet.

Melisandre

Die Rote Priesterin hat noch einige große Momente in dieser Folge. Kurz bevor die Schlacht beginnt, kann sie mit Magie die Schwerter der Dothraki in Brand setzen. Dann kann sie während dem Schneesturm den Graben dank ihrer Zauberkünste entzünden und so den Belagerten eine Verschnaufpause ermöglichen. Und sie ist es auch, die Arya den nötigen Anstoß gibt, dass sie diejenige ist, die den Nachtkönig töten kann. Nach der Schlacht verlässt sie die Burg und entfernt ihr magisches Amulett, worauf sie zu Staub zerfällt.

Eddison Tollett

Der beste Freund von Samwell Tarly und Jon Schnee stirbt vor den Toren der Burg. Kurz vor seinem Tod kann er seinem Freund Samwell noch das Leben retten. Als der Nachtkönig in einem ruhigen Moment der Schlacht alle Gefallenen wieder zum Leben erweckt, öffnen sich auch Eddisons Augen wieder. Nachdem der Anführer der Toten stirbt, zerfällt auch Edd.

Lyanna Mormont

Ähnlich erging es auch Lyanna Mormont. Die tapfere, kleine Kriegerin wird von einem untoten Riesen zerquetscht, dem sie aber noch einen Drachenglas-Dolch ins Auge stechen kann. Auch sie kehrt kurzzeit von den Toten zurück, um dann am Ende doch endgültig zu zerfallen.

Noch drei Folgen "Game of Thrones"

Nach der Schlacht um Winterfell wird es wohl in den folgenden letzten drei Folgen der Erfolgsserie wieder um den Eisernen Thron gehen. Auf diesem sitzt bekannterweise Cersei Lennister. Die Preview zur neuen Folge ist bereits online. Wenn Sie also keine Angst vor Spoilern haben, können Sie sich den kurzen Ausblick auf die nächste Episode anschauen:

Die nächste Folge "Game of Thrones" erscheint am kommenden Sonntag, 3 Uhr deutscher Zeit, auf Sky Atlantic. (AZ)

